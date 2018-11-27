عربيات ودوليات

اسطنبول - الوكالات: حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أكبر عائق أمام مكافحة الارهاب على المستوى الدولي هو الافتراء على الاسلام ووصمه بالارهاب.

وأكد أردوغان خلال خطاب القاه امس خلال مؤتمر حول الصحة العامة والسياسات الدولية لمكافحة الارهاب. أنه «على الرغم من أن مشكلة (الارهاب) عانت منها مجتمعات بمعتقدات مختلفة في الكثير من المناطق سابقا وحاضرا».

وأضاف الرئيس التركي «من المستغرب أن الذين يدعمون التنظيمات الارهابية سرا وعلانية، يصمون جميع المسلمين بالارهاب من خلال استخدام مصطلح «الارهاب الاسلامي». ودعا أردوغان العالم بأسره الى تبني موقف مبدئي للوصول الى نتائج ملموسة في مواجهة الارهاب.

من جهة ثانية وصف الرئيس التركي ما يحدث في العاصمة الفرنسية باريس، من تظاهرات وتعاملات الأمن معها بـ«الأعمال الارهابية».

وقال أردوغان في خطابه «وسائل الاعلام الدولية لا تريد أن تلطخ سمعة فرنسا»، مضيفا «لكن رغم ذلك العالم يتابع ما يجري في باريس». وتابع: «وسائل الاعلام الدولية سلطت الأضواء على أحداث تقسيم في مايو 2013، في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت حاليا، ازاء الأعمال الارهابية التي تجري في باريس».

وشهدت فرنسا، منذ الأسبوع الماضي، موجة غضب شعبي أسفرت عن تحركات واسعة النطاق امتدت من المدن حتى القرى الصغيرة في الأرياف اعتراضا على غلاء المعيشة وزيادة الضرائب وهو الأمر الذي حاولت المعارضة استغلاله بالشكل الأمثل لها.

ولأكثر من أسبوع أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التي يتعين على جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة مما عرقل الوصول الى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.

على صعيد اخر لقى أربعة جنود حتفهم اثر تحطم مروحيتهم العسكرية في منطقة سكنية باسطنبول امس.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن جنديا أصيب عندما تحطمت المروحية في منطقة سنجق تبه في الجانب الآسيوي من المدينة. وأظهرت الصور المروحية وقد تحطمت عقب أن سقطت في وسط مباني تتألف من عدة طوابق. ولم ترد معلومات على الفور حول وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين. وقد هرعت فرق الشرطة وسيارات الانقاذ لموقع الحادث. ولم يعرف بعد سبب الحادث.

