عربيات ودوليات

لاهاي - استانا - د.ب.أ: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اعتزامها ارسال فريق من المحققين الى حلب شمالي سورية بعد تقارير عن هجوم بغازات سامة. وقال فرناندو أرياس مدير عام المنظمة امس ان المنظمة والأمم المتحدة تراجعان الوضع الأمني في حلب. وأضاف أن فريق المنظمة لديه تفويض للتحقيق في جميع الهجمات المزعومة التي يتم فيها استخدام أسلحة كيماوية في سورية. وأضاف في مؤتمر في لاهاي أن «الخبراء سيواصلون العمل بصورة مستقلة». وأكد ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا، كانوا يشاركون في المؤتمر دعمهم للمنظمة. وكان الاعلام الرسمي السوري أفاد السبت بأن مدينة حلب تعرضت لقصف بقذائف مدفعية قالت الحكومة السورية انها تحتوي على غازات سامة ما أدى الى اصابة أكثر من مئة شخص. واتهمت وزارة الخارجية بالحكومة السورية «بعض الدول» بتسهيل وصول المواد الكيماوية للمسلحين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في ادلب تحملهم مسؤولية شن هجوم بغاز الكلور على حلب. سياسياً أعلنت الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من مؤتمر أستانا حول سورية سيحضرون أعمالها وأن المعارضة السورية ستمثلها 13 شخصية برئاسة أحمد طعمة. وقال وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف في بيان صدر عنه امس «كل المشاركين الذين تم الاعلان عنهم أكدوا مشاركتهم، وبينهم ممثلو المعارضة السورية». وأضاف «سيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة، لكننا ما زلنا ننتظر المعلومات النهائية عن مستواه». بدوره أشار مدير المكتب الاعلامي للخارجية الكازاخية أيبيك سمادياروف الى أن «الدول الضامنة لعملية أستانا وهي ايران وروسيا وتركيا، ووفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وكذلك الأردن بصفة مراقب، أكدوا حتى اليوم مشاركته في المؤتمر».

ولفت سمادياروف الى أنه من المتوقع في الوقت الحالي تأكيد مشاركة، غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص المعني بسورية. كما ذكر المسؤول الكازاخي أن الجلسة السادسة لفريق العمل الخاص بقضايا تحرير الرهائن والأسرى وتسليم جثث القتلى لذويهم والبحث عن المفقودين ستعقد بمشاركة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر».

