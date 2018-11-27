عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: قتل 92 عنصراً من قوات سورية الديموقراطية «قسد» منذ يوم الجمعة في هجوم شنه تنظيم «داعش» ضد مواقعها في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «انها الحصيلة الأكبر لقوات سورية الديموقراطية في هجوم واحد للتنظيم منذ تأسيسها» في اكتوبر العام 2015 لتشكل تحالفاً يضم فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية.

وشنّ «داعش» الجمعة هجوماً واسعاً ضد مواقع «قسد» بالقرب من آخر جيب يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.وأوضح عبد الرحمن أن التنظيم «استفاد من الأجواء الضبابية في المنطقة ليشن هجومه الذي شارك فيه أكثر من 500 عنصر وتخلله تفجيرات انتحارية» مشيراً الى اشتباكات استمرت حتى يوم الأحد قبل أن يتراجع التنظيم الى الجيب الواقع تحت سيطرته. وتدخلت طائرات التحالف الدولي وفق المرصد «بشكل محدود جراء الأجواء الضبابية»، الا أنها شنّت غارات ضد المواقع التي تقدم بها «داعش» فضلا عن الجيب ومن أبرز بلداته هجين والسوسة. وأسفرت الاشتباكات وغارات التحالف أيضا وفق المرصد عن مقتل 61 عنصراً من تنظيم «داعش» كما قتل جراء القصف الجوي على الجيب 51 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، وغالبيتهم أفراد من عائلات مقاتلين في التنظيم المتطرف.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان قال السبت ان الغارات «محدودة جراء الطقس».

الى ذلك كشف قيادي في قوات سورية الديموقراطية «قسد» عن توقيع مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي، تضمنت برنامج عمل لمدة سنة لانهاء تنظيم «داعش» في سورية ومحاربة الخلايا النائمة واحتواء ايران.

