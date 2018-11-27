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قالت مواقع سورية ان مجموعات كردية افتتحت، الأحد، بمنطقة الدرباسية شمال شرقي سورية قرية لا يعيش فيها الا النساء، بعد قرابة عامين من العمل على انشائها.

وذكر موقع «سناك سوري» انه تم اطلاق اسم «جينوار» على القرية، وجرى افتتاحها بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بعد أن بدأ العمل فيها بتاريخ 10 مارس 2017.

أما موقع «اي.أن.أف نيوز»، فقد ذكر أن نساء من مناطق «اقليمي الجزيرة والفرات» شاركن في حفل الافتتاح.

ونقل الموقع عن المشرفة على القرية، رومت هفال، قولها ان القرية، التي تعد الأولى من نوعها في سورية، لن تكون حكرا على النساء الكرديات، وستضم كل امرأة راغبة في العيش فيها.

وأوضحت هفال أن القرية تضم نساء من عدة بلدات في محافظة الحسكة مثل الشدادي وتل تمر وكوباني والدرباسية، وغالبيتهن أرامل ومطلقات وأمهات فقدن معيل أطفالهن يعشن في 30 منزلا.

ويوجد في القرية نقطة طبية عملت النساء على تأمين أعشاب طبية لها من أجل استخدامها في العلاج، وكذلك مدرسة للأطفال و200 رأس غنم لاستثمارها من نسوة القرية.

