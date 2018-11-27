الاخيرة

تصدت المؤسسات الدينية في مصر بحزم للدعوات المنادية باقتفاء أثر تونس في قضية «المساواة بين الرجل والمرأة» في قضية المواريث، حيث أكدت مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية أن مسألة المواريث من القضايا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة ولا يصح لأحد الاجتهاد فيها، خاصة أن النصوص القرآنية واضحة وحازمة وحاسمة، وهي حدود الله لا ينبغي لأحد أن يتعداها.

وكان المطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة في مصر قد وجدوا ضالتهم في سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذي أفتى بأن قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة صحيح فقها ولا يتعارض مع كلام الله، وأضاف الهلالي، أن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، مؤكدا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها وأشار إلى أن الفقيه تتغير فتاواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، متابعا: «سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عاما من الآن» على حد قوله. كلام الهلالي دفع جامعة الأزهر للتبرؤ من هذه التصريحات، وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم الجامعة «الدكتور الهلالي لا يمثل جامعة الأزهر من قريب أو بعيد بل يمثل شخصه، وما قاله يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر». من جهته، قال مفتي مصر د.شوقي علام ان المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة «أمر مخالف للشريعة الاسلامية واجماع العلماء». واضاف ان تقسيم الميراث «قد حسم بآيات قطعية الثبوت والدلالة» مؤكدا انه «لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن».

وذكر ان «النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة»، مضيفا أن الاجتهاد في مثل تلك الحالات «يؤدي الى زعزعة الثوابت التي أرساها الاسلام». وأوضح أن الاسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات «لا في كل تفصيلة» وقال ان «التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع الى معيار الذكورة والأنوثة وانما لحكم الهية ومقاصد ربانية». واكد ان المرأة في نظر الاسلام وشرعه كالرجل تماما «لها ما للرجل من الحقوق وعليها ما عليه من الواجبات»، واصفا الدعوة الى «حتمية» مساواة المرأة بالرجل في الميراث بانها «دعوة لا يعتد بها وزعم باطل».

