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توصل فريق طبي أميركي إلى تجربة لقاحات، قد تؤخر أعراض مرض ألزهايمر، أو خرف الشيخوخة وتحد من نمو المرض وأعراضه.

فقد وجد الباحثون في مركز أبحاث طبي أميركي أن الاختبارات التي أجريت على الفئران تظهر أن اللقاح يمنع بشكل آمن تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المسببة لألزهايمر. ويقلل عدد حالات تشخيص ألزهايمر إلى النصف في حالات يمكنه بحسب الدراسة تأجيل أعراض المرض خمسة أعوام.

هذا اللقاح الذي قد يطيل حياة المريض ويمنع نمو المرض سيكون آمنا وفعالا بعكس اللقاحات والعلاجات السابقة التي أظهرت آثارا جانبية. دراسة أخرى تحدثت عن السبل لتجنب مرض ألزهايمر، إذ خلصت الدراسة إلى أن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضراوات والفواكه أقل عرضة لألزهايمر بنسبة أربعة وثلاثين في المئة عن غيرهم.

وهو ما ينصح به الاطباء أن تكون كمية الخضراوات والفواكه أكثر من غيرها من العناصر الغذائية فالوقاية خير من العلاج.

