حنان عبدالوهاب خميس الخميس، 53 عاماً، شيعت، الرجال: السلام، ق1، ش101، م10، ت: 66274447، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش41، م16، ت: 99509930

سبيكة خالد محمد الجريسي، أرملة عبدالله عبدالعزيز البشوطي، 80 عاماً، شيعت، الرجال: السرة، ق6، ش1، م38، ت: 66523569 - 99907000، النساء: الجابرية، ق7، ش5، م24، ت: 99017385

مبارك خلف الدلماني العنزي، 80 عاماً، شيع، الرجال: الخيمة شمال محطة بانزين الرقة، طريق الفحيحيل السريع، ت: 99704718، النساء: الرقة، ق2، ش25، م127، ت: 99749922

اسية محمد هادي، زوجة أحمد محمد العوضي، 84 عاماً، شيعت، الرجال: الدعية، ديوان العوضي، ت: 99854455، النساء: حطين، ق4، ش421، م3، ت: 66776659

عايض محمد هايف الصنوين، 85 عاماً، شيع، الرجال: اشبيلية، ق1، ش112، م24، ت: 50447070، النساء: اشبيلية، ق1، ش111، م22، ت: 99975597

سودان صالح الضويحي، 80 عاماً، شيع، الفروانية، ق2، ش143، م26، ت: 97730077 - 66662636

سعد عبدالله مطلق الرشيدي، 61 عاماً، شيع، الرجال: العزاء بالمقبرة فقط، ت: 99470034، النساء: اشبيلية، ق1، ش116، م6، ت: 97919939

علي جاسم علي البحوه، 88 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: ديوان البحوه، العديلية، ق2، شارع المروءة، م17، ت: 22513221، النساء: قرطبة، ق2، ش2، م68، ت: 99071138

إنا لله وإنا إليه راجعون

