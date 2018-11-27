دوليه

انتزع إشبيلية صدارة الدوري الإسباني من حامل اللقب برشلونة، بفوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد 1-0 أول من أمس على ملعب «بيثخوان سانشيز» في إشبيلية في المرحلة الثالثة عشرة. ويدين إشبيلية بفوزه إلى مهاجمه الدولي البرتغالي أندريه سيلفا المعار من نادي ميلان الإيطالي والذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 30 بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من بابلو سارابيا من الجهة اليمنى من داخل المنطقة.

واستغل إشبيلية عاملي الأرض والجمهور وتعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 السبت، لينتزع المركز الأول من النادي الكاتالوني بفارق نقطة واحدة.وعانى إشبيلية كثيرا لتخطي عقبة ضيفه بلد الوليد الذي مني بخسارته الثانية فقط في مبارياته التسع الأخيرة التي أقيمت منذ شرائه من قبل نجم ريال مدريد وبرشلونة الدولي البرازيلي السابق رونالدو. وسجل بلد الوليد هدفا في الدقيقة 60 عبر مهاجمه التركي إيناس أونال بيد أن الحكم ألغاه بداعي تسلل زميله طوني فيا سواريز.وأنقذ حارس إشبيلية الدولي التشيكي توماس فاتشلاف الفريق الأندلسي من هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما أبعد ببراعة وصعوبة كرة سددها أونال على الطائر بيمناه الى ركنية لم تثمر.وبقي بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة. وحسم جيرونا الدربي الكاتالوني أمام مضيفه إسبانيول 3-1. واستعاد فياريال نغمة الانتصارات التي غابت عنه الست الأخيرة بفوزه على ضيفه ريال بيتيس بهدفين لجيرار مورينو (52) والنيجيري صامويل تشوكويزي (54) مقاب لهدف للأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (90).وصعد فياريال إلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة مقابل 16 نقطة لريال بيتيس الرابع عشر.

