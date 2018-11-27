دوليه

انتهت قمة العاصمة بين لاتسيو وضيفه ميلان بتعادلهما 1-1، فيما أهدر نابولي وصيف البطل، نقطتين ثمينتين في مطاردته ليوفنتوس حامل اللقب، بتعادله السلبي أول من أمس مع ضيفه كييفو صاحب المركز الأخير، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي. وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، انتهت أبرز مباريات المرحلة بتعادل لاتسيو الرابع مع ضيفه ميلان الخامس 1-1.وكان لاتسيو الأكثر فرصا منذ بداية اللقاء، في المقابل، كان ميلان أكثر خطورة وتهديدا للمرمى حيث تمكن العاجي فرانك كيسييه من تسجيل هدف السبق للضيوف بتسديدة قوية من خارج المنطقة (78). وهاجم صاحب الأرض بكامل خطوطه سعيا للتعادل، وحاصر الضيف في منطقته، وتمكن من أدارك التعادل في وقت قاتل عن طريق البديل الأرجنتيني خواكين كوريا الذي سدد كرة زاحفة خادعة مستفيدا من دربكة في منطقة الجزاء فاستقرت الكرة على يمين الحارس جانلويجي دوناروما الذي لم يحرك ساكنا (90+4). وبقي كل من الفريقين في مركزه برصيد 23 نقطة للاتسيو و22 نقطة لميلان. من جانبه رفع نابولي رصيده الى 29 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المتصدر يوفنتوس الفائز السبت على سبال 2-0. وبات نابولي يبتعد بفارق نقطة عن إنتر الثالث، والذي كان أزاحه موقتا عن المركز الثاني بفوزه على ضيفه فروزينوني بثلاثية نظيفة، فيما وضع كييفو أول نقطة في عداده بعدما حسمت له ثلاث نقاط سابقا.

