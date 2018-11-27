دوليه

عزز بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في وصافة الدوري الألماني بفوزه الكبير على ضيفه هانوفر 4-1 أول من امس في ختام المرحلة الثانية عشرة. وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الأولى سجله الأميركي بوبي شو وود بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر كرة رأسية من نيكلاس فولكروغ، لكنهم دفعوا الثمن غاليا لأن شباكهم استقبلت أربعة أهداف.

وأدرك بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل بعد 6 دقائق بواسطة الدولي البلجيكي ثورغان هازار، شقيق نجم تشلسي الإنكليزي إدين، بتسديدة بيسراه اثر تمريرة من فلوريان نيوهاوس مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم.

ومنح المدافع الدولي السويسري ميكايل لانغ التقدم لبوروسيا مونشنغلادباخ بتسديدة بيمناه اثر كرة من طوني يانتشكه (44).وصنع هازار الهدف الثالث لفريقه عندما مرر كرة للارس شتيندل سددها بيمناه في قلب المرمى (58)، قبل أن يختم الدولي السويسري الآخر دينيس زكريا المهرجان بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من توبياس ستروبل (77).

وهو الفوز الثالث تواليا لبوروسيا مونشنغلادباخ والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق 4 نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، فيما مني هانوفر بخسارته السابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة ثانية، نجا فيردر بريمن من خسارة رابعة تواليا عندما أدرك له المدافع الدولي السويدي لودفيغ أوغوستينسون التعادل في مرمى مضيفه فرايبورغ 1-1 في الوقت بدل الضائع.

