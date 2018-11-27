دوليه

أهدر مونبلييه فرصة انتزاع المركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه رين 2-2، فيما فشل ليل في استعادته بخسارته أمام مضيفه نيس 0-2 أول من امس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وكان ليون المستفيد الأكبر من نتائج المرحلة كونه خطف هذا المركز بفوزه على ضيفه وجاره سانت إتيان (1-0) الجمعة في افتتاح المرحلة حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، وبات يتقدم بفارق نقطة واحدة على مونبلييه وليل الذي تراجع إلى المركز الرابع.

وعلى ملعب «لاموسون»، بكر رين بالتسجيل عبر صانع ألعابه حاتم بن عرفة في الدقيقة الخامسة، وانتظر مونبلييه بطل 2012 حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لإدراك التعادل بواسطة أندي ديلور.ومنح ديلور التقدم لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني (49)، لكن رين حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 71 ترجمها بنجامان بوريجو إلى هدف التعادل.

وعلى ملعب «أليانز ريفييرا»، تابع نيس صحوته وحقق الفوز الرابع على التوالي عندما تغلب بثنائية نظيفة على ضيفه ليل الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا.وأنهى نيس الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي السابق باتريك فييرا، الشوط الأول في صالحه بهدف ويلان سيبريان في الدقيقة 25، ووجه المهاجم ألان سانت-ماكسيمان الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 79.وصعد نيس إلى المركز السابع برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف خلف سانت إتيان.

وتابع مرسيليا صحوته بفوز ثان على التوالي وكان على حساب مضيفه أميان 3 - 1.

