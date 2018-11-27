دوليه

أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي أول من امس إرجاء مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز حتى إشعار آخر، في آخر تبعات اعتداء مشجعي الأول على حافلة الثاني وهي في طريقها الى ملعبهم لخوض اللقاء الذي كان مرتقبا السبت.

وكانت مباراة الإياب لنهائي المسابقة التي توازي بأهميتها دوري أبطال أوروبا، مقررة السبت على ملعب ريفر بليت، بعد تعادل الفريقين 2-2 في مباراة الذهاب على ملعب بوكا في 11 نوفمبر. الا أن منسوب التوتر الذي عادة ما يرافق مباريات الغريمين التقليديين في بلاد تعشق اللعبة، بلغ مستوى خطرا قبيل الموعد المقرر لانطلاقها، مع تعرض حافلة بوكا للرمي بالحجارة من قبل مشجعي ريفر بليت في طريقها الى ملعب الأخير «مونيومنتال».

وأدى الاعتداء الى تحطم زجاج الحافلة وإصابة بعض اللاعبين بجروح.وبعدما أرجأ موعد انطلاق المباراة مرتين مع التأكيد على إقامتها السبت، أعلن اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) إرجاء اللقاء المرتقب الى الأحد ليعود قبل ساعات من الموعد المنتظر، ويعلن إرجاء حتى إشعار آخر.