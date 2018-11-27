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يستضيف كاظمة نظيره الجهراء في 07:20 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام في الجولة العاشرة من الدوري والتي تأتي في افتتاح القسم الثاني من البطولة. وفي 05:05 مساء اليوم تقام مباراتان اخريان ضمن الجولة ذاتها حيث يتواجه الفحيحيل مع النصر على ستاد ناصر العصيمي، ويلتقي السالمية مع الشباب على ستاد علي صباح السالم.

في المباراة الاولى يطمح كاظمة الى تحسين ترتيبه حيث يأتي حاليا في المركز الرابع برصيد 16 نقطة الا أن مركزه بات مهددا بعد فوز القادسية على الشباب 3 - 1 في مباراتهما التي استكملت السبت الماضي حيث رفع الاصفر رصيده الى 16 نقطة الا أن البرتقالي بقي متقدما عليه بفارق الاهداف.

في المقابل يريد الجهراء حفظ ماء وجهه حيث يقبع في المركز الاخير برصيد نقطتين بعد أداء يعتبر الاسوأ للفريق في المواسم الأخيرة. وتبدو مهمة الجهراء صعبة بقيادة مدربه الجديد احمد عبد الكريم الذي تولى قيادة الفريق في فترة عصيبة.

وفي المباراة الثانية يرغب النصر في اللحاق بالكبار حيث يأتي في المركز السادس برصيد 11 نقطة وهو مركز متوسط بين فرق المقدمة التي تتنافس على اللقب وفرق ذيل الترتيب التي تتصارع من اجل البقاء في دوري الاضواء.

في الجهة الاخرى يلعب الفحيحيل مباراة قتالية من اجل الابتعاد عن شبح الهبوط حيث يأتي الفريق في المركز قبل الاخير برصيد اربع نقاط متقدما بفارق نقطتين فقط عن الجهراء الاخير ومتخلفا بفارق نقطة وحيدة عن الشباب الثامن. ويلعب الفحيحيل تحت قيادة مدربه الجديد محمد دهيليس الذي تولى المهمة في ظروف صعبة وفي ظل تراجع واضح في مستوى الفريق.

وفي المباراة الثالثة يريد السالمية خطف الصدارة مؤقتا حيث يأتي حاليا في المركز الثاني برصيد 21 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن القادسية المتصدر. ويعول الجهاز الفني للسالمية على اللاعبين: نواف المنصور ومساعد طراد وطارق خطاب واحمد عبد الغفور وفهد مرزوق ومحمد الهويدي والسوري فراس الخطيب وفواز العتيبي والاردني عدي الصيفي والبرازيلي فابيانو.

من ناحيته يلعب الشباب من اجل الابتعاد عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط الا ان طموحات الفريق ستصطدم اليوم بالاستعدادات الكبيرة والامكانيات المميزة التي يتمتع بها السالمية في الفترة الحالية.

