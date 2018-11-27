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أعلن الشيخ أحمد الفهد تنحيه عن منصبه رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» وذلك قبل يومين من الجمعية العمومية الـ23 للاتحاد والتي تعقد في العاصمة اليابانية طوكيو يومي الأربعاء والخميس.

وكان الفهد أعلن كذلك قبل أيام تنحيه بشكل مؤقت عن عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، في ظل التحقيقات التي يخضع لها من قبل لجنة القيم باللجنة ضمن قضية تنظرها محاكم سويسرا. كما استقال الفهد في العام الماضي من منصبه في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد أن جاء اسمه ضمن تحقيقات الولايات المتحدة في قضية ريتشارد لاي، العضو السابق بلجنة التدقيق والامتثال بفيفا، والذي أدين بتلقي رشوة بقيمة مليون دولار. ونفى الفهد تورطه في كل تلك القضايا.

وتشهد الجمعية العمومية لـ «أنوك» حضورا قياسيا لـ 1400 شخصية رياضية يمثلون الحركة الاولمبية في العالم، من ممثلين للجان الاولمبية الوطنية الـ 206، واللجنة الاولمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية، واللجان المنظمة لدورات الالعاب الاولمبية.

وستتيح اجتماعات الجمعية العمومية، التي تنظم بالشراكة مع اللجنة الاولمبية اليابانية مضيفة الحدث، الفرصة لـ«انوك» لتقديم شرح مفصل للجان الاولمبية الوطنية في العالم عن تطور العمل في هذه المنظمة العالمية في الاعوام الماضية.ويلتزم «أنوك» بالاصلاح المستمر لضمان تقديم أفضل دعم للجان الاولمبية الوطنية، وتمثل الجمعية العمومية مناسبة ممتازة لتعزيز علاقات عمل أكثر انتاجية ومنح اللجان الاولمبية الوطنية فرصة طرح القضايا التي تواجهها. وستشهد الجمعية العمومية أيضا انتخابات للولاية الجديدة من 2018 حتى 2022، والمصادقة على المجلس التنفيذي الجديد.وتشهد الجمعية العمومية أيضا تقديم عرضين للمرة الاولى أمام الحركة الاولمبية لملفي ميلان - كورتينا دامبيزو وستوكهولم لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية عام 2026، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام الحاضرين للاستماع أكثر الى المفاهيم الاولمبية في الملفين.

