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قال المدرب المساعد في السالمية سلمان عواد أن ناديه سيفتقد اليوم امام الشباب خدمات اللاعب غازي القهيدي بداعي الايقاف لحصوله على ثلاثة انذارات، مضيفا أن بقية اللاعبين المحليين والمحترفين جاهزون للقاء.

وذكر أن مباراة اليوم ذات طبيعة خاصة لأنها تقام بعد فترة توقف، لافتا الى ان فريقه لم يلعب أية مباريات ودية خلال التوقف وأن المباراة الوحيدة التي كان مقررا أن يخوضها أمام الصليبخات ألغيت بسبب الامطار. وأبدى ثقته في قدرة لاعبيه على السيطرة على المباراة والفوز وتحقيق ثلاث نقاط مهمة ستمنح فريقه صدارة مؤقتة لجدول الترتيب حال حصوله عليها.

