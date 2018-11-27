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صرح مدرب النصر ظاهر العدواني ان فريقه يطمح الى التقدم الى المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري، مؤكدا أن فريقه قادر على تحقيق هذا الامر في الجولات المقبلة من الدوري.

وقال ان فريقه استعد جيدا للقسم الثاني من الدوري حيث لعب مباراتين وديتين خسر في الاولى امام الكويت 1 - 2 وفاز في الثانية على الجهراء 1 - 0.

وكشف أن فريقه يلعب اليوم امام الفحيحيل بصفوف مكتملة لعدم وجود اي اصابات او ايقافات بين اللاعبين متطلعا الى ان ينجح فريقه في تحقيق الفوز خصوصا وأنه يأتي حاليا في مركز متوسط بين فرق المقدمة وفرق ذيل الترتيب وأنه يطمح الى التنافس مع فرق المقدمة في الفترة المقبلة.

