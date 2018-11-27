محلية

يفتقد العربي لاعبيه حسين حمدان وجمعة العنزي بداعي الاصابة، وذلك خلال مواجهته مع القادسية مساء غد في الجولة العاشرة من الدوري والتي تأتي في افتتاح القسم الثاني من الدوري. وتأتي استعدادات العربي للمباراة في هدوء ولا تختلف عن الاستعدادات لغيرها من المباريات رغم أهمية اللقاء وحساسيته للطرفين، اذ فضل الجهازان الاداري والفني عدم اقامة معسكر داخلي من اجل عدم وضع اللاعبين تحت ضغوط. من جهة اخرى اقترح نائب رئيس جهاز الكرة في النادي العربي خالد عبد النبي اقامة خمس مباريات ودية للفريق الاول في كل ناد وخمس مباريات مثلها لفريق الشباب «تحت 20 سنة» في كل ناد تحت مظلة اتحاد الكرة وباشراف ورقابة لجنة الحكام. واردف: «الاندية تحتاج في فترات التوقف المقبلة الى مباريات ودية، ولا شك أن اقامة المباريات تحت مظلة الاتحاد سيضفي عليها طابعا من الرسمية كما أنه سيمنح القائمين على المنتخبات الوطنية فرصا أكبر في اختيار افضل اللاعبين، بالاضافة الى ذلك المساهمة في زيادة الخبرات لدى الحكام المحليين عبر منحهم فرصا لادارة مباريات دون ضغوط، وهي فرصا ستكون مثالية لصقل مهارات الحكام وترقيتها».

