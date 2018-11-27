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تغلب الكويت على الشباب 77 - 51 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس على صالة نادي النصر ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت ايضاً فوز اليرموك على الساحل 86 - 67، والقرين على الصليبخات 85 - 56، فيما حقق القادسية انتصارا عريضا على التضامن 113 - 72. وبهذه النتائج يتصدر الكويت والقادسية الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما، يليهما القرين 5 نقاط ثم الجهراء وكل من اليرموك وكاظمة والشباب 4 نقاط، وكل من النصر والعربي والساحل والصليبخات والتضامن 3 نقاط. وتتأهل الفرق الستة الأولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من دورين على ان يتوج الفريق الاكثر جمعاً للنقاط في اللقب.

وجاء لقاء الكويت مع الشباب متوسط المستوى تبادل خلاله الفريقان التقدم خلال الربع الاول قبل أن ينهيه الابيض لصالحه 20 - 16. وفرض الابيض سيطرته على المباراة في الربع الثاني بعد أن لعب بطريقة الدفاع الضاغط «البرس» الذي اربك كثيراً هجمات الشباب كما تألق الفريق في التنظيم الهجومي كثيراً عبر مساعد العتيبي واختراقات حسين الخباز وتصويبات حمد عدنان الى جانب متابعة علي الهدهود اسفل السلة لينتهي الربع الثاني بتقدم الكويت 50 - 27.

ونجح فريق الكويت في مواصلة تألقه في الربع الثالث وسط تسرع لاعبي الشباب في انهاء الهجمات لينهي الربع الثالث 65 - 35.

وحاول الشباب العودة الى المباراة في الربع الرابع وتقليص الفارق الا أن تألق لاعبي الكويت في التسجيل من داخل وخارج القوس حال دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بكل جدارة 77 - 51.

