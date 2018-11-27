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«طائرة الأبيض» في اختبار صعب أمام الجهراء

زيد خلف
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الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

يخوض الكويت مواجهة لا تخلو من صعوبة أمام الجهراء في 06:30 مساء اليوم على صالة يوسف الشاهين ضمن الجولة السابعة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي تشهد 5 لقاءات اخرى تجمع الصليبخات مع التضامن على صالة الساحل في 06:30، والقادسية مع الشباب على صالة اليرموك في 07:00، والعربي مع اليرموك على صالة التضامن في 06:30، وكاظمة مع الساحل على صالة الكويت بالتوقيت ذاته، واخيراً الفحيحيل مع برقان على صالة الشباب في 05:00. ويتصدر الكويت والقادسية وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط لكل منهم، يأتي بعدهم الجهراء بـ9 نقاط، والعربي والتضامن 8 نقاط، والفحيحيل 7 نقاط، والساحل واليرموك والشباب 6 نقاط، واخيراً الصليبخات وبرقان 5 نقاط. ويسعى الأبيض الى تعزيز صدارته من خلال الفوز على الجهراء الساعي هو الآخر الى الدخول في دائرة المنافسة وايقاف تقدم الأبيض. ويأمل القادسية مواصلة انتصاراته وتجنب مفاجآت الشباب، فيما لن يجد كاظمة اي صعوبة في تخطي الساحل المتواضع، في حين يأمل العربي في العودة الى سكة الانتصارات بعد سقوطه المفاجئ أمام الفحيحيل في الجولة الماضية.


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