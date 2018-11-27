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تختتم مساء اليوم، بطولة اتحاد الكراتيه الثانية للناشئين والشباب على صالة الاتحاد في السالمية، وكانت البطولة التي انطلقت يوم 21 الشهر الحالي شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة في كاتا فردي ناشئين وكاتا فردي شباب وكاتا جماعي وفي قتال فردي ناشئين وقت الفردي شباب، وهي البطولة الثانية للناشئين والشباب التي تقام هذا الموسم.

من جانبه، اكد منصور السبيعي امين سر اتحاد الكراتيه، قوة المنافسة بين الفرق المشاركة منذ انطلاقة البطولة ما يؤكد جهوزية واستعداد الاندية لهذه البطولة وحرصهم على تحقيق اللقب فيظل تطور مستوى اللاعبين على المستوى المحلي. واضاف: «لدينا خامات طيبة من اللاعبين بجميع المراحل السنية ساهموا بدعم من انديتهم واتحاد الكراتيه في تطوير اللعبة ما جعل المنتخبات الوطنية تحقق البطولات والانجازات الخارجية باسم الرياضة الكويتية».

