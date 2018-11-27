محلية

جاءت مسودة النظام الاسترشادي للاندية الرياضية بنظام جديد يعطي الحق للجمعية العمومية بإدارة انتخاباتها كشأن خاص وداخلي للنادي.... أجد هذه اللجنة وسيلة طيبة باعطاء الاستقلالية للنادي لادارة شؤونه... الا انني ارى ايضا بأن هذه اللجنة جاءت في طريقة تشكيلها في بعض بنود النظام الاسترشادي ستكون عائقا او ستخلق مشاكل قانونية وادارية من شأنها ان تعرقل عملية الانتخابات لعدم وجود تعريف وصفي لمهمة هذه اللجنة «بدقة».

فالعملية الانتخابية تحتاج لبرنامج زمني واجراءات قانونية توضح فيها كل خطوة بالتفصيل... فقد عاصرت انتخابات النادي سابقاً وانتخابات اتحاد الطلبة خلال مسيرتي العلمية والمهنية بالتعليم التطبيقي والتي يجب ان يتبع من سيدير هذه الانتخابات الخطوات التسلسلية القانونية لعقد الانتخابات وتوزيع المناديب وعملية التصويت وفرز الاصوات واعلان النتائج كما هو متبع في انتخابات البرلمانات والجمعيات الاهلية.... الخ.

يجب على من شرع هذا النظام ان يعمل بالسرعة الممكنة لاصدار لائحة ملحقة لهذا النظام لكي يوضح مسؤوليات هذه اللجنة غير المعلومة في عدد اعضائها وواجباتها الدقيقة لكي تسترشد به عند ادارة الانتخابات بمسطرة واحدة في جميع الاندية... لان هناك ثغرات كبيرة وواضحة من شأنها ان تؤزم الانتخابات بقصد او من غير قصد وعدم ترك الموضوع لادارة النادي الذي هو في اخر يوم رسمي له في النادي، واستغربت كيف يمنع اعضاء اللجنة من الترشح للانتخابات للدورة القادمة ايضا وان هذه اللجنة يجب ان تستمر طوال دورة عمل المجلس الجديد لاربع سنوات قادمة؟ ارجو الاستعجال بدراسة آلية تشكيل اللجنة وألا تزيد عن خمسة اعضاء تنتهي مدتهم مع انتهاء عملية الانتخابات ولهم الحق في الاستعانة بموظفي هيئة الرياضة للمساعدة في ادارة لجان سير الانتخابات.. الخ. والله من وراء القصد.

