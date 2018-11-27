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أشاد ممثل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في حضور حفل ختام سباق أبو ظبي للفورمولا 1 (جائزة الاتحاد للطيران الكبرى)، محافظ حولي الفريق أول.م الشيخ أحمد النواف بالدور الريادي للامارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال النواف عقب الختام «ان السباق حقق تألقا وتميزا على صعيد رياضة محركات السيارات ما جعله واحدا من أفضل السباقات العالمية في السنوات العشر الأخيرة».

وأعرب عن تشرفه بحضوره ممثلا عن سمو ولي العهد في هذه الفعالية الرياضية التي تنافس فيها نخبة من أبطال العالم للعبة مثمنا الدعوة الكريمة من قبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد للمشاركة في حضور منافساتها المثيرة.

ووصف حلبة مرسى ياس التي استضافت فعاليات السباق منذ تدشينها في عام 2009 في أبوظبي بأنها «صرح رياضي عالمي» لما تضمه من منشآت ومرافق صممت وفق أحدث وأرقى الأساليب العمرانية العصرية.

وهنأ النواف دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا على النجاح الباهر لسباق فورمولا 1 والذي يتزامن مع قرب احتفالات الامارات بعيدها الوطني ومرور مئة عام على ميلاد مؤسس الدولة الفقيد الراحل الشيخ زايد بن سلطان. وأكد متانة العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع الكويت مع الامارات وتشهد على الدوام مزيدا من الازدهار والتطور في جميع المجالات.

وكان حضر ممثل سمو ولي العهد وبحضور نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد والفريق أول الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد حفل افتتاح سباق أبوظبي للفورمولا 1 والتي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي.

ورافق النواف خلال زيارته لأبوظبي لحضور حفل ختام البطولة القائم بأعمال سفارة الكويت لدى الامارات عبدالله السالم.وأقام القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في امارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي على هامش الزيارة مأدبة عشاء على شرف الشيخ أحمد النواف حضرها جميع أعضاء الهيئة الدبلوماسية في سفارة الكويت لدى الامارات والقنصلية العامة في دبي ورئيس الملحق العسكري الكويتي في الدولة العقيد يوسف بوقمبر.

وكانت اختتمت اول من امس بطولة العالم للفورمولا 1 بجائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس، والتي شهدت فوز بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، ووداع بطل العالم السابق سائق ماكلارين الاسباني فرناندو ألونسو.

وتحت الأضواء الكاشفة للحلبة الاماراتية، حقق هاميلتون فوزه الحادي عشر هذا الموسم من أصل 21 سباقا، ليثبت هيمنته التي قادته الى لقبه العالمي الخامس بعد 2008، 2014، 2015، 2017. وحقق هاميلتون (33 عاما) الذي توج هذا العام بطلا للعالم للمرة الخامسة في مسيرته، فوزه الـ73 في سباقات الفئة الأولى. وكان هاميلتون حسم اللقب في جائزة المكسيك الكبرى، قبل مرحلتين من نهاية البطولة.

وتقدم البريطاني اول من امس على منافسه الوحيد على بطولة العالم هذه السنة، سائق فيراري بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل، وحل ثالثا سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، في ختام سباق شهدت لفته الأولى تعرض سائق رينو الألماني نيكو هولكنبرغ لحادث كبير أدى لانقلاب سيارته، قبل أن يخرج منها ويسير دون أي اصابات ظاهرة.

واكتفى ألونسو بطل العالم 2005 و2006، بالحلول في المركز 11، مواصلا بذلك الخيبات التي طبعت أعوامه الأخيرة لاسيما مع ماكلارين.

وقال هاميلتون الذي عادل رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو على صعيد الألقاب العالمية، وبات على بعد لقبين فقط من أسطورة الفئة الأولى الألماني ميكايل شوماخر «أنا سعيد جدا الآن»، قبل أن يوجه تحية الى فيتل الواقف الى جانبه بالقول «أعرف أنك ستعود أقوى العام المقبل».ورد الألماني بطل العالم أربع مرات تواليا بين 2010 و2013 مع فريق ريد بول، التحية بأفضل منها، معتبرا أن هاميلتون «يستحق أن يكون بطلا».

وبعد عبور خط النهاية، قام هاميلتون وفيتل وألونسو بحركات استعراضية التفافية بسياراتهم لتحية الجماهير في ختام الموسم.

