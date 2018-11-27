دوليه

فاقم الأهلي أزمة مضيفه وجاره الاتحاد وألحق به هزيمة قاسية 3-1 الأول من امس على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في دربي مدينة جدة في ختام المرحلة العاشرة من الدوري السعودي. وتقدم الاتحاد، صاحب المركز الأخير بنقطتين فقط، أولاً عن طريق فهد المولد (7) قبل أن يمنى بهزيمته الثامنة هذا الموسم بعد سجل السوري عمر السومة (21) وعبد الفتاح عسيري (49) والمصري عبد الله السعيد (76) أهداف الأهلي.

وارتفع رصيد الأهلي الى 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، وثلاث نقاط عن النصر الثاني، في حين أن الاتحاد الذي يزاحم عادة على الألقاب المحلية كما على الصعيد القاري، هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في 10 مباريات.

وافتتح الاتحاد التسجيل في وقت مبكر بعد أن مرر المغربي كريم الاحمدي كرة موزونة لفهد المولد الذي انطلق نحو المرمى قبل أن يلعبها على يسار الحارس محمد العويس (7).وأدرك الأهلي التعادل اثر خطأ بالقرب من نقطة تنفيذ الركلات الركنية بعدما ارتقى السوري السومة وتابع الكرة العرضية برأسه قوية داخل المرمى (21).وتراجع أداء الفريقين بشكل لافت، وغابت الفرص الخطرة عن المشهد، لكن الاتحاد كان قريبا من تسجيل هدف ثان بكرة قوية اطلقها البرازيلي رومارينيو دا سيلفا مرت بجوار القائم (41).وفي مستهل الشوط الثاني، أضاف الأهلي هدفه الثاني اثر كرة عرضية لعبها السومة لزميله عسيري الذي أرسلها قوية على يسار فواز القرني (49).وتهيأت فرصة للاتحاد لتعديل النتيجة، لكن المولد أطاح بالكرة فوق العارضة (56)، وأطلق الأحمدي كرة صاروخية تصدى لها العويس وحولها الى ركنية بصعوبة (72)، ورد الأسباني خورادو بكرة مماثلة أمسكها القرني على دفعتين (75).

وأطلق السعيد رصاصة الرحمة على صاحب البيت عندما كسر مصيدة التسلل ولعب الكرة على يسار القرني مسجلا الهدف الثالث للضيوف.

وصوب البديل في صفوف الاتحاد عبد الرحمن الغامدي كرة قوية تصدى لها العويس فارتطمت بالقائم قبل أن تعود ويبعدها الدفاع (85).

