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بيليتش: مهددون بالهبوط


أرجع الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني للاتحاد السعودي، هزيمة الفريق 1 -3 أمام الأهلي الى الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين.
وقال بيليتش، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل ايجابي، ولاعبو الأهلي تفوقوا على لاعبي الاتحاد من ناحية الامكانيات، والمنافس استحق الفوز لأنهم وبكل بساطة أفضل من حيث العناصر». وأضاف: «نحن في موقف صعب في جدول الترتيب، نعاني من خطر الهبوط وننتظر فترة الانتقالات الشتوية لجلب لاعبين جدد للفريق».وأكد: «الأهداف التي استقبلناها ساذجة جداً وكان بالامكان تلافيها.


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