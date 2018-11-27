دوليه

يسعى الأهلي لمداواة جراحه عندما يواجه المقاولون العرب اليوم في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز المصري.

وتعرض الأهلي لعدة انتكاسات في الفترة الأخيرة أبرزها خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي ثم توديع كأس زايد للأندية الأبطال من ثمن النهائي على يد الوصل الاماراتي.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم تحت قيادة المدرب المؤقت محمد يوسف الذي تم اسناد المهمة له بعد اقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب الفريق. ويحتل الأهلي المركز الأخير في الدوري برصيد 11 نقطة من 6 مباريات فقط بينما يأتي المقاولون في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ويغيب عن الأهلي اليوم حارسه الأساسي محمد الشناوي بجانب أحمد فتحي محمد هاني فيما تحوم الشكوك حول مشاركة وليد أزارو للاصابة أيضا.

ومن المنتظر أن يدفع يوسف بتشكيلة هجومية في ظل بحث الفريق عن الفوز لمصالحة الجماهير.

وسيحرس المرمى شريف اكرامي وأمامه سعد سمير وكوليبالي وأيمن أشرف وكريم نيدفيد وحسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد حمودي ومحمد شريف ومروان محسن.

على الجانب الأخر يسعى المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس لاستغلال ظروف الأهلي والانقضاض على نقاط المباراة لتحسين ترتيبه في الجدول.

ويعتمد النحاس على تشكيلة تضم حسن شاهين وابراهيم عادل ومحمد سمير وحسن الشامي وأحمد محمودومحمد سوسته وابراهيم صلاح وأحمد الشيمي ولويس ادوارد ومحمد طلعت وأحمد علي كامل.

وكان فريق المقاصة ارتقى الى وصافة الدوري بعدما فاز على انبي بنتيجة 4 3 ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.

واستهل أودا مارشال لاعب انبي أهداف المباراة في الدقيقة 26 قبل أن ينجح جون أنطوي في التعادل للمقاصة في الدقيقة 33.

ولم تمض سوى دقيقتين حتى نجح محمد دبش في تسجيل هدف التقدم للمقاصة في الدقيقة 35 برأسية رائعة وقبل نهاية الشوط الأول بثواني قليلة نجح مارشال مرة أخرى في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح أنطوي في تسجيل هدف التقدم للمقاصة قبل أن ينجح حمدي فتحي لاعب انبي في ادراك التعادل في الدقيقة 52.

وشهدت الدقيقة 60 احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للمقاصة سجلها جون أنطوي محرزا الهدف الثالث له والرابع لفريقه.

وبات أنطوي الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري برصيد 63 هدفا بالمسابقة بعدما حطم الرقم القياسي لمواطنه بابا أركو مهاجم طلائع الجيش السابق صاحب الـ61 هدفا.

وبهذه النتيجة رفع المقاصة رصيده الى النقطة 26 في وصافة الدوري خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط وان كان المقاصة قد خاض 3 مباريات أكثر من المتصدر وتجمد رصيد انبي عند النقطة 14 في المركز الرابع عشر.

وتعادل المصري مع الانتاج الحربي 0-0،وبهذه النتيجة ظل الانتاج في المركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز ثالث الترتيب والذي يمتلك 4 مباريات مؤجلة.

في المقابل قفز المصري من المركز قبل الأخير الى الخامس عشر برصيد 13 نقطة مع امتلاك الفريق البورسعيدي 5 مباريات مؤجلة.

وسقط الاتحاد السكندري في فخ التعادل أمام ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

وتقدمالاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق المهاجم خالج قمر قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل لطلائع الجيش مع حلول الدقيقة 47.

وبتلك النتيجة وصل فريق الاتحاد الى النقطة 19 وظل بالمركز السادس بينما رفع طلائع الجيش رصيده الى 18 نقطة بالمركز السابع.

