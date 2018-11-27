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أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت د. مثنى الرفاعي بانه تم تعطيل الدراسة في كليتي الاداب والتربية صباح امس بسبب اندلاع حريق في محول للكهرباء مقابل الكلية بمنطقة كيفان وذلك حفاظا على سلامة الطلبة.

وأكد الدكتور الرفاعي أنه تم التنسيق بين جامعة الكويت متمثلة في كليتي الاداب والتربية والادارة العامة للاطفاء ووزارة الكهرباء وذلك للتعامل مع حريق محول الكهرباء والتأكد من اخماد النار واعادة التيار الكهربائي لمبنى الكلية.

وكان رجال الاطفاء قد سيطروا على حريق اندلع في محول للكهرباء في منطقة كيفان مقابل كلية الاداب خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات وذلك بعد اخلاء مبنى الكلية من الطلبة وتعطيل الدراسة.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر اطفائي لـ«النهار» بأن بلاغا ورد صباح أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في أحد محولات الكهرباء في منطقة كيفان مقابل كلية الاداب، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي الشهداء والشويخ الصناعي الى موقع الحريق حيث تبين بأن النار اندلعت في المحول بالكامل وان الدخان غطى محيط المحول ومبنى كلية الاداب فتم التنسيق مع المسؤولين في الكلية وتم اخلاؤها من الطلبة، ومن ثم ابلاغ المسؤولين في وزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن المحول، ومن ثم مكافحة النار لمنع انتشارها والحد من خطرها واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

