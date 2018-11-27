دفتر أحوال

نقل عامل بناء مصري الجنسية الى مستشفى مبارك الكبير اثر تعرضه لاصابة بعد انحشاره بين الحديد خلال قيامه باعمال البناء باحدى المنازل في منطقة سلوى.

رجال الاسعاف والاطفاء توجهوا مساء اول من امس فور ورودهم بلاغ يفيد بانحشار عامل بناء خلال قيامه باعمال البناء باحدى المنازل في منطقة سلوى، حيث تبين بان عاملاً مصري الجنسية وخلال قيامه باعمال البناء انحشر بين الحديد، حيث قام رجال الاطفاء بقطع الحديد بواسطة معدات خاصة واخراج العامل من بين الحديد حيث تعرض لعدة اصابات وتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.

