loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إصابة عامل مصري خلال عمله بمنزل قيد الإنشاء في سلوى

منصور السلطان
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

نقل عامل بناء مصري الجنسية الى مستشفى مبارك الكبير اثر تعرضه لاصابة بعد انحشاره بين الحديد خلال قيامه باعمال البناء باحدى المنازل في منطقة سلوى.
رجال الاسعاف والاطفاء توجهوا مساء اول من امس فور ورودهم بلاغ يفيد بانحشار عامل بناء خلال قيامه باعمال البناء باحدى المنازل في منطقة سلوى، حيث تبين بان عاملاً مصري الجنسية وخلال قيامه باعمال البناء انحشر بين الحديد، حيث قام رجال الاطفاء بقطع الحديد بواسطة معدات خاصة واخراج العامل من بين الحديد حيث تعرض لعدة اصابات وتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة