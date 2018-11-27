دفتر أحوال

انقذت العناية الآلهية ثم تدخل رجال الاطفاء عائلة كويتية من الموت حرقاً اثر اندلاع حريق صباح أمس في منزلهم بمنطقة الفنيطيس، وتمت السيطرة عليه واخراج العائلة من المنزل دون ان يتعرضوا لاصابة.

وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل في منطقة الفنيطيس وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي مشرف والقرين الى موقع الحريق حيث تبين بان الحريق اندلع في الدور الاول للمنزل وان أفراد عائلة كويتية محشورون في الدور الثالث بسبب تصاعد الدخان وعدم قدرتهم على الخروج، وعليه تمت محاصرة النار والدخان من قبل رجال الاطفاء واخراج العائلة دون ان يصابوا بأذى، فيما باشر الفريق الاخر باخماد النار قبل امتدادها الى الدور الثالث.

