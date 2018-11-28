أول النهار

بروكسل - (كونا): اتخذت الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خطوة مهمة أخرى في مسار تعزيز التعاون بين الجانبين متمثلة بالتدشين الرسمي لبعثة الكويت لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقام بتدشين البعثة مساء أول من امس الاثنين نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ومساعد أمين عام حلف الناتو للشؤون السياسية والسياسة الأمنية السفير اليخاندرو الفارغونزاليز.

وقال الجارالله في تصريح لـ (كونا) وتلفزيون الكويت بعد حفل التدشين ان «هذه البعثة في حلف الناتو ستسهم في تطوير تعزيز العلاقة بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي ونحن حريصون في دولة الكويت على تعزيز هذه العلاقة».

واضاف «لدينا أيضا في الكويت مركز الناتو الاقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون وهو يعد الأول من نوعه حيث لم يسبق لدولة شريكة احتضان مركز للحلف خارج حدود الناتو ويضطلع هذا المركز الذي أنشئ بمبادرة كويتية وقبول غير مسبوق من جانب الحلف بالعديد من الأنشطة والدورات التي تخدم الأفراد المدنيين والعسكريين من دولة الكويت ودول مبادرة اسطنبول للتعاون».

وشدد الجار الله على القول «تربطنا علاقات قوية بالحلف وقد ساهم في تعميق تلك العلاقات التنسيق الحثيث ما بين الجانبين في مجال تدريب الكوادر البشرية من دول المنطقة عن طريق مركز الناتو الإقليمي ناهيك عن تعزيز الحوار السياسي ما بين الجانبين».

وأعلن الجارالله ان سفير الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) ولوكسمبورغ جاسم البديوي سوف يتولى رئاسة بعثة الكويت في حلف الناتو.

ولفت الى ان علاقة الكويت بالحلف قد شقت طريقها منذ إطلاق مبادرة اسطنبول للتعاون في عام 2004 من جانب الناتو مضيفا بأن دولة الكويت تعتبر أول دولة خليجية تنضم لهذه المبادرة.

واشاد بالزيارات المتبادلة ما بين مسؤولي حلف الناتو ودولة الكويت.

واتبع «كلنا يذكر بالتقدير الدور الذي قام به حلف الناتو عندما تعرضت الكويت إلى غزو الاحتلال العراقي وبدأت عملية تحريرها حيث كان لحلف الناتو ودوله الأعضاء دور مميز وحيوي ومحوري في عملية تحرير دولة الكويت».

واوضح الجار الله انه تباحث مع السفير اليخاندرو الفارغونزاليز بشأن عدد من القضايا السياسية المتعلقة بدور الحلف وأنه لمس من السفير الفارغونزاليز اهتماما كبيرا وتقديرا بالغا وإعجابا بدور الكويت البناء في قضايا المنطقة وعلى مستوى العالم بأسره.

وذكر ان السفير الفارغونزاليز أشاد بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الداعية الى تهدئة الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى دور سموه في المجال الإنساني على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب نائب وزير الخارجية عن الأمل في توسيع نطاق التعاون مع الأصدقاء في حلف الناتو إلى أفق أرحب والى استمرار تبادل الزيارات بين الجانبين.

من جهته قال السفير الفارغونزاليز في تصريح لـ (كونا) و(تلفزيون الكويت): «هذه خطوة أخرى اتخذناها في الآونة الأخيرة تتزامن مع كل الجهود والسلوك الرائع الذي قامت به دولة الكويت مع حلف الناتو والتي نشعر بسعادة عارمة تجاهها».

وقال ان «الكويت تستضيف مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون وهي الآن تدشن بعثتها لدى الحلف وهو الأمر الذي يعد خبرا سارا بالنسبة لنا جميعا.. إن الكويت تعتبر بلدا مهما في مسعاها لتعزيز الاستقرار الدولي ونريد أن يستمر ذلك المسعى عن طريق تعزيز تعاوننا المشترك ونحن سعداء جدا لذلك».

وأضاف «نحن اليوم نبتهج لحقيقة أننا يمكن أن نكون مجتمعين في التخطيط للمستقبل».

وضم الوفد الكويتي في حفل الافتتاح مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف الناتو السفير جاسم البديوي.

واجرى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مباحثات مع الامين العام لوزارة الخارجية البلجيكية برونو فان دير بليجين تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الجارالله في تصريح لـ (كونا) وتلفزيون الكويت عقب اجتماعه مع بليجين في بروكسل مساء امس الاثنين انهما بحثا الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين الكويت وبلجيكا وسبل تعزيزها على كافة الاصعدة.

واضاف انهما تبادلا ايضا وجهات النظر حول التطورات في منطقة الشرق الاوسط واتفقا على ان الكويت وبلجيكا تشتركان بموقفهما حول قضايا المنطقة.

ورافق الجار الله في الاجتماع مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون الاوروبية السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر وسفير الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) ولوكسمبورغ جاسم البديوي.

