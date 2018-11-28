أول النهار

حصل طلاب كويتيون مشاركون في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الدولي الذي نظمته جامعة ماليزيا أخيراً في العاصمة كوالالمبور على جائزة أفضل وفد دبلوماسي اضافة الى الجوائز الشرفية الاخرى.

وقال نائب رئيس نادي نموذج الأمم المتحدة في الجامعة الأميركية بالكويت الطالب علي خريبط لـ (كونا) أول من أمس الاثنين إن فريقا من النادي شارك في المؤتمر بفاعلية وإيجابية عبر جلسات مصغرة لمحاكاة جلسات الأمم المتحدة حيث قام كل طالب بمناقشة قضايا دولية عدة وايجاد حلول لها.

وأضاف خريبط أن رئيس النادي ورئيس الوفد المشارك الطالب علي القلاف مثل الكويت في لجنة مجلس الأمن وناقش من خلالها عدداً من القضايا أهمها قضية محاربة الإرهاب دوليا وقام بكتابة قرار يحث على توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في سورية.

وذكر انه مثل الكويت في اللجنة العليا للاجئين وساهم في إبراز دورها المميز عبر الوساطة الدبلوماسية فيما يخص قضايا اللاجئين.

وبين أنه حصل بموجب مشاركته على الجائزة التشريفية لدوره الفعال في اللجنة والتزامه بسياسة الكويت الخارجية والتركيز على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال. وأفاد بأن أمين سر النادي الطالبة ندى الجمل مثلت الكويت في اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي وقامت بالتركيز على أهمية نزع السلاح النووي والكيميائي وابراز دور الكويت الفعال من خلال الاتفاقيات التي وقعت عليها.

وأشار خريبط إلى اهمية هذا الإنجاز نحو تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا بما يسهم في رفع علم الكويت في المحافل العالمية، مثمنا جهود القائمين على الجامعة الأميركية في الكويت لاتاحتهم الفرصة للطلبة للتعبير عن ذواتهم وتمثيل الكويت في المحافل الدولية.

ويعد هذا الإنجاز الثاني بعد حصول الفريق على جائزة أفضل وفد في المؤتمر الذي أقيم في سويسرا في ابريل الماضي بفضل تميزه في استعراض ومناقشة القضايا الدولية المتعلقة بالأمم المتحدة.

