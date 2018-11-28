الأولى

أحال مجلس الأمة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بأجل غير مسمى من أجل فحص مدى دستوريته، وذلك بعد موافقة 41 على الاحالة ورفض 20 وعدم ادلاء نائبين بصوتيهما.

وكان رئيس الحكومة طلب أمام المجلس إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة، تكريسا للممارسات البرلمانية السابقة، ولكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها، ونسارع بتنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد، وفي ذات الوقت نتجنب ترسيخ اعراف برلمانية غير سليمة.

وأضاف سموه خلال الجلسة: إن تمسكي بالالتزام بأحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة أحكامه والتزامي باحترام وتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ، توجب علي التوجه الى مجلسكم بكامل أعضائه ليتحمل مسؤوليته الدستورية والأخلاقية باتخاذ إجراءات جادة لتصحيح الممارسة النيابية وليسجل التاريخ لهذا المجلس انه تحمل مسؤوليته الوطنية في صيانة الممارسة البرلمانية لتحقق أهدافها وغاياتها السامية. (طالع ص 06-04)

وأكد إيمانه الكامل بأن الديمقراطية أداة بناء وليست أداة هدم وان الرقابة الشعبية التي يجسدها مجلس الامة هي من اجل اذكاء روح التعاون البناء لدفع مسيرة العمل للبلاد لتحقيق التنمية الشاملة. وتابع كما أؤكد احترامي الكامل لحق عضو مجلس الأمة في استجواب رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير على ان يكون ذلك متفقا مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية، والتي منها ان يستهدف الاستجواب واقعة بعينها يبين المستجوب اسانيدها بوضوح ودقة وان تكون من اختصاص من قدم اليه الاستجواب.

وأضاف واذ تضمن الاستجواب الماثل محورا وحيدا بعنوان فشل وزارات الدولة واداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات من دون تحديد الوزارات المدعي فشلها او بيان موضوع او وقائع هذا الفشل، فإن الاستجواب يكون قد خالف صراحة توجيهات رئيس السلطات الثلاث والدنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الحكيمة الهادفة التي نبه اليها سموه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي قبل أيام قليلة، ومنها ضرورة المبادرة الى العمل الجاد ووقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتنا، وهي دعوة والد ناصح وقائد مخلص وما اجدرنا بالاستجابة والطاعة لها، وما احوجنا الى وقف الانحراف في ممارستنا النيابية وتصويب مسارها لصيانة نظامنا الديموقراطي.

من جهته اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن تصويته على إحالة استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك جاء منسجما مع قسمه وقناعاته، مشددا على أن اختلاف تصويته اليوم عن تصويته المعارض إحالة استجواب أحمد الفهد إلى التشريعية له مبرراته المتوافقة مع الدستور والوضع السياسي. وأضاف الغانم ردا على سؤال مارست حقي كنائب في التصويت على إحالة الاستجواب للتشريعية، أما الاستجواب المقدم من قبلي للوزير السابق أحمد الفهد فقد عارضت الإحالة للتشريعية لأنه شتان بين الاستجوابين، فاستجواب الفهد كان الأول له وبعد التدرج والتلويح بالمساءلة طوال سنة ونصف وهو استجواب دستوري ضمن اختصاصاته في التنمية والاسكان وملف الرياضة ومع ذلك فان بعض الأعضاء ومنهم نواب حاليون صوتوا مع الاحالة للتشريعية. وأضاف أن استجوابا لرئيس الحكومة تم تقديمه في نهاية دور انعقاد سابق ولا يمكن مناقشته حينها لأسباب لائحية يعرفها مقدما الاستجواب ويظل طوال الصيف على جدول الأعمال، ثم يتم سحبه قبل بداية دور الانعقاد الحالي لأسباب نجهلها، ثم يأتي الأمير رئيس السلطات ويوجهنا الى أنه لماذا التسابق على استجواب رئيس الوزراء بما يخالف الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، ثم يجتمع مع الأعضاء في لقاء خاص ويؤكد سموه أنه يعني كل كلمة قالها في النطق السامي داعيا إياهم إلى التعاون وفهم خطابه. وقال الغانم: ثم حملني الأمير رسالة بوجود تعسف في استخدام الادوات الدستورية وأن واجب المجلس التصدي له، وبالتأكيد لو يعاد الأمر 100 مرة فإن تصويتي واضح وسيبقى منسجما مع قناعتي بأن استجواب رئيس الحكومة يختلف عن استجواب الفهد المستحق الذي قدمته مع الصرعاوي نيابة عن كتلة العمل الوطني وفي وضع سياسي كان يسمح بتقديم الاستجواب. وأكد انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم استجواب لرئيس الحكومة وسبق أن قدم العضو نفسه شعيب المويزري استجوابا وتم تجديد الثقة بسمو الرئيس، ثم يأتي هذا الاستجواب في هذه الظروف وبعد النطق السامي. وأضاف الغانم : أقول لمن يحاول أن يبين أن هناك تناقضا في التصويت : بالعكس، إن من صوت على احالة استجواب الفهد للتشريعية ليس لديه العذر لعدم إحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، ويبقى لكل نائب الحق في تصويته، وأنا لم أهرب أو امتنع، بل اتخذت الموقف المنسجم مع قناعاتي وأستطيع به إقناع الناخبين والمحبين، وسأبقى بارا بقسمي مترجما قناعاتي في تصويتاتي. وأضاف حتى تكون الأمور فيها عدالة طلبت موافقة المجلس على أن يتحدث عضوان مؤيدان وعضوان معارضان لطلب الحكومة، وتحدث الجميع، وبعد ذلك تم طلب نقاط النظام وأعطيت نقاط النظام بالتساوي لعضوين من الطرف الأول وعضوين من الطرف الثاني في نفس الوقت حتى تكون هناك عدالة وفرصة للجميع بأن يبدي وجهة نظره وتحترم جميع وجهات النظر سواء نتفق أو نختلف معها.