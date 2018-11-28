الأولى

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي إن الدستور نظم منصب رئيس مجلس الوزراء تنظيما دقيقا سواء في اختصاصاته او مسؤولياته مشيرا الى وجود عدة مثالب دستورية في صحيفة الاستجواب المقدمة الى رئيس الحكومة ما أدى الى ضرورة طلب الإحالة الى اللجنة التشريعية البرلمانية للوقوف عليها.

وقال العفاسي في كلمة له في جلسة مجلس الأمة أمس ان هناك مواد بالدستور تتحدث عن حدود مسؤوليات سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل دقيق في السياسة العامة للحكومة فقط حيث انها تكلمت عن اختصاص سمو الرئيس بأنه لا يتولى حقيبة وزارية مثل بقية الوزراء وبذلك لا يدخل في العمل التنفيذي بشكل مباشر. وأضاف ان تفسير المحكمة الدستورية رقم 10/2011 كان واضحا أن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يسأل عن السياسة العامة للحكومة فقط ولا يتعدى إلى عمل تنفيذي وأيضا حتى اذا تعدى الوزراء في أمر معين يسأل كل وزير حسب اختصاصه ولايبرر ذلك اللجوء إلى استجواب سمو رئيس الوزراء فكان تفسير المحكمة الدستورية واضحا ودقيقا. وحول ما نص عليه الدستور بشأن طرح الثقة في الوزراء قال الوزير العفاسي ان سمو رئيس مجلس الوزراء لا تطرح فيه الثقة كضمانة لدوره الكبير الذي يعتبر عامل استقرار أساس حيث ان المذكرة التفسيرية للدستور أوضحت ان الهدف من ذلك هو الاستقرار الوزاري وتحقيق الإنجاز وبذلك أضفى الدستور الكويتي بشكل صريح على سمو رئيس الوزراء تنظيم خاص وفريد من نوعه.

وأضاف ان المحكمة الدستورية أوضحت في مواضع مختلفة دور رئيس مجلس الوزراء بشأن السياسة العامة للدولة حيث انها تنظر في حدود ضيقة وليس جميع المسائل التنفيذية، مشيرا الى قرار المحكمة الدستورية الأخير في أكتوبر 2011 الذي ركز على هذا الجانب بشكل كبير حيث انه من المعلوم لدى الجميع ان المحكمة الدستورية هي المكمل للنص الدستوري والمفسرة له وبالتالي تطبيق قرارات المحكمة الدستورية راسمة لخريطة الطريق. وأوضح أن قرار المحكمة الدستورية بين في حيثياته ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة باعتباره رئيساً لمجلس الوزراء وهو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسة امام مجلس الأمة دون ان يتعدى ذلك الى استجواب عن اية اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او أي عمل لوزير في وزارته والا أصبحت جميع الاعمال التي تختص فيها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس الوزراء. وأضاف أن ذلك يؤدي الى سيل جارف من الاستجوابات لرئيس الوزراء وذلك فيه خطر بتعطيل الاعمال من غير حد ولا ضابط وان كان الدستور قد خول لعضو مجلس الامة هذا الحق فليس معناه يتصرف كما يشاء او يهوى. وأشار الى أن الواقع مقيد بالمصلحة العامة وإذ كان من الواجب استقلال السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن التعاون بينهم اوجب وهذا توجيه المحكمة الدستورية وبالتالي التعاون لا يتحقق بالتصادم وبالتالي فإن المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة تقع على عاتق الوزارة فرادى والاخذ بعين الاعتبار. وبين ان هذه المسؤولية لا ينبغي ان يساء فهمها وهذا تأكيد ان المحكمة الدستورية انتهت بقرارها أولا ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك الى استجواب على اية اعمال تنفيذية تختص بها وزارة بعينها او أي عمل وزير في وزارته وهذا قرار المحكمة الدستورية. ولفت الى أن المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة انما تقع على الوزراء فرادى اذ ان تطبيقات المحكمة الدستورية في تفسير نصوص الدستور واضحة في اختصاصات سمو رئيس مجلس الوزراء ومنها هذا الاستجواب الذي تقدم فيه المستجوب. وأضاف ذلك يتكلم عن اعمال تنفيذية ليست من اختصاص رئيس الوزراء وانما هي من اختصاص وزراء آخرين مشيرا الى ان المحكمة الدستورية اكدت أن تعدد الوزراء المسؤولين عن عمل معين لا يبرر اللجوء الى استجواب رئيس الوزراء إنما يسأل كل وزير في حدود اختصاصه الدستوري ولا يتعدى ذلك الى الدخول في مجلس الوزراء.