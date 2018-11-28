الأولى

دشنت الكويت رسميا أول من امس بعثتها لدى منظمة حلف شمال الأطلسي ناتو في حفل حضره نائب وزير الخارجية خالد الجارالله. وثمن مساعد أمين عام حلف الناتو للشؤون السياسية والسياسة الأمنية اليخاندرو الفارغونزاليز خلال لقائه الجارالله مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الداعية الى تهدئة الأوضاع في المنطقة بالاضافة الى دور سموه في المجال الانساني على الساحتين الاقليمية والدولية قائلا: الكويت تلقى اهتماما كبيرا وتقديرا بالغا واعجابا بدورها البناء في قضايا المنطقة وعلى مستوى العالم بأسره. واضاف في تصريح لـكونا هذه خطوة أخرى اتخذناها في الآونة الأخيرة تتزامن مع كل الجهود والسلوك الرائع الذي قامت به الكويت مع حلف الناتو والتي نشعر بسعادة عارمة تجاهها.

وقال ان الكويت تستضيف مركز الناتو الاقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون، وهي الآن تدشن بعثتها لدى الحلف، وهو الأمر الذي يعد خبرا سارا بالنسبة لنا جميعا.. ان الكويت تعتبر بلدا مهما في مسعاها لتعزيز الاستقرار الدولي، ونريد أن يستمر ذلك المسعى عن طريق تعزيز تعاوننا المشترك ونحن سعداء جدا لذلك.

وأضاف نحن اليوم نبتهج لحقيقة أننا يمكن أن نكون مجتمعين في التخطيط للمستقبل. من جانبه قال الجارالله في تصريح صحافي ان هذه البعثة في حلف الناتو ستسهم في تطوير وتعزيز العلاقة بين الكويت وحلف شمال الأطلسي ونحن حريصون على تعزيز هذه العلاقة. واضاف لدينا أيضا في الكويت مركز الناتو الاقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون، وهو يعد الأول من نوعه حيث لم يسبق لدولة شريكة احتضان مركزا للحلف خارج حدود الناتو، مبينا ان هذا المركز الذي أنشئ بمبادرة كويتية وقبول غير مسبوق من جانب الحلف يضطلع بالعديد من الأنشطة والدورات التي تخدم الأفراد المدنيين والعسكريين من الكويت ودول مبادرة اسطنبول للتعاون. وشدد الجار الله على القول تربطنا علاقات قوية بالحلف وقد اسهم في تعميق تلك العلاقات التنسيق الحثيث ما بين الجانبين في مجال تدريب الكوادر البشرية من دول المنطقة عن طريق مركز الناتو الاقليمي ناهيك عن تعزيز الحوار السياسي ما بين الجانبين.

وأعلن الجارالله ان سفير الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ناتو ولوكسمبورغ جاسم البديوي سوف يتولى رئاسة بعثة الكويت في حلف الناتو.