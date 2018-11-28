الأولى

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان امن واستقرار السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وذلك خلال استقباله امس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي اجرى زيارة الى مصر استغرقت يومين بحث خلالها مع السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الملفات الاقليمية والدولية وخصوصا مواجهة التدخلات الايرانية والتمسك بشروط المصالحة مع قطر.... (طالع ص 18).

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، انَّ السيسي اكد حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الحثيث مع السعودية على اعلى المستويات لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً. واضاف ان جلسة المباحثات بين الرئيس المصري وولي العهد السعودي تناولت العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في اطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. موضحا ان السيسي شدد على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية مؤكدا حرص مصر على التعاون مع السعودية لمواجهة التطورات في الشرق الأوسط. من جهتها قالت قناة العربية انه تم الاتفاق على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين. مشيرة الى ان السيسي اشاد خلال جلسة المحادثات المغلقة مع الامير محمد بن سلمان بالتحركات التي اتخذتها المملكة في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وتناولت المباحثات ايضا ضرورة توسع الدول العربية في افريقيا من مشروعات وتنمية لمواجهة اي توغلات من دول تهدد الأمن القومي العربي. كما تم التطرق في اللقاء الى تمسك الدول العربية بالشروط التي وضعتها للمصالحة مع قطر والتأكيد على عدم التنازل عنها. وبعد سلسة لقاءات في القاهرة غادر ولي العهد السعودي مصر محطته الثالثة ضمن جولة عربية شملت كذلك الامارات والبحرين. الى ذلك شهد ميدان التحرير تظاهرة كبيرة للترحيب بزيارة ولي العهد السعودي وردد المتظاهرون هتافات تحيي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.