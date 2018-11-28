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اعلنت البلدية بدء ازالة المخيمات المخالفة بعدما تم تأجيل موسم التخييم حتى اشعار آخر، مشيرة الى انه تمت ازالة 37 مخيما في منطقة كبد.

واكد مدير ادارة النظافة واشغالات الطرق بالجهراء فهد القريفة في بيان صحافي مواصلة الحملات التي تشنها لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة لموسم التخييم الربيعي الحالي على المخيمات المخالفة بمنطقة بر كبد بالتعاون مع ادارة النظافة بالجهراء.

واضاف ان مركز نظافة كبد ازال 37 مخيما مخالفا، داعيا أصحاب المخيمات الى ازالتها تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، ولافتا الى استمرار حملات الازالة ضمن جدول زمني محدد.

وكانت البلدية اجلت بدء موسم التخييم بناء على توصية لجنة الدفاع المدني، نظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي مرت بها البلاد وما نتج عنها هطول امطار غزيرة أدت الى انجراف وانزلاق التربة في بعض مناطق التخييم وظهور مخلفات عسكرية.