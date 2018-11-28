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ميزانية تعزيزية لمعالجة مشكلة «تطاير الحصى»


قال النائب محمد الدلال إن هناك توجها حكوميا لطلب ميزانية تعزيزية من اجل الإسراع في معالجة مشكلة تطاير الحصى. وأوضح الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغه أنه لا يوجد مانع من طلب ميزانية تعزيزية إذا لم توجد ميزانية لعلاج هذه المشكلة.
وبين أنه نظرا لأهمية معالجة موضوع تطاير الحصى وتضرر سيارات المواطنين، فقد تحدث مع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي حيث قال الوزير: إن هناك 3 إجراءات مطلوبة أولها أن تكون هناك ميزانية كافية لتعبيد الشوارع في أسرع وقت، والثاني إقرار ميزانية تعزيزية إذا لم تكف الميزانية الموجودة، والثالث أن تكون هناك أموال تم تحصيلها نتيجة الغرامات على المقاولين وهذا أمر سيأخذ وقتاً. وأضاف الدلال أنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ثم تحدث مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأن سمو رئيس الوزراء قال إنه لا مانع من التحرك لطلب ميزانية تعزيزية والسير في إجراءات تعجيلها لإعادة تعبيد الشوارع.


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