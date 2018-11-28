الأولى

وافق مجلس الامة على تكليف اللجنة الخارجية مناقشة الحكومة في موضوع القروض والمنح الخارجية، والاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها صندوق التنمية الاقتصادية العربية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استعداد الصندوق للتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وبحث الأساليب والاليات المتبعة في عمله وطرق تقديم القروض الخارجية. وقال ان الجميع في الحكومة ومجلس الامة يعلم بالجولات التي يقوم بها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في شتى بقاع العالم وما قدمه للدول الصديقة والشقيقة وما حققه لمصلحة سمعة الكويت. وأضاف أن الصندوق قدم قروضا لـ 106 دول من انحاء العالم لتمويل العديد من المشاريع خلال الـ57 سنة الماضية ، مبينا أن الكويت وضعت 970 مليون دينار كموجودات في الصندوق والان وصلت الموجودات الى نحو خمسة مليارات ونصف المليار دينار.

ودعا مجلس الامة الى استكمال مسيرة الصندوق للحفاظ على النجاح الذي حققه منذ تأسيسه.