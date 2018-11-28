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حدد مجلس الامة 11 ديسمبر المقبل لمناقشة قانون التقاعد الجديد، نظرا لارتباط وزير المالية بمهمة عمل اليوم الاربعاء.

من جانبه أكد النائب علي الدقباسي تقديم طلب رسمي امس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن خفض سن التقاعد يوم 11 ديسمبر للنظر بالموضوع بسبب ارتباط وزير المالية بمهمة خارجية، موضحا ان هناك 40 نائبا وقعوا على طلب استعجال تقرير اللجنة المالية الذي اعد امس الاول.

وأمهل المجلس لجنة الداخلية والدفاع ثلاثة شهور من اجل اعداد تقرير بتعديلات النظام الانتخابي من حيث الدوائر وتوزيعها وعدد الأصوات المقررة للناخب وتفاصيل اخرى.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية مجددا التحقيق في الشهادات العلمية المزورة والوهمية، وسط تأكيد وزير التربية التعاون التام مع اللجنة، كما وافق على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزُّور.

وحدد ساعة اخرى لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى اعضاء المجلس.