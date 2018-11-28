آراء

بعد التدخل المصري في اليمن في ستينيات القرن الماضي اقتنع الرئيس جمال عبدالناصر في آخر الأمر أن التورط في حرب اليمن كان خطأ من أكبر الأخطاء التي ارتكبها في حياته وصرح بذلك علناً في مؤتمر القمة الذي انعقد في القاهرة سنة 1970م.

وبالرجوع إلى ما قبل تدخل الجيش المصري في اليمن، قرأت ما رواه الوزير والسفير السعودي السابق المرحوم غازي عبدالرحمن القصيبي في كتابه «حياة في الإدارة» فيقول: «كان أبي -رحمه الله- في أوروبا خلال الحرب السعودية - اليمنية سنة 1934، وما ان سمع بها حتى أسرع بالعودة ليسهم في المجهود الحربي، اكتشف فور عودته أن الملك عبدالعزيز أمر بوقف قواته المتقدمة في اليمن ثم أمر بسحبها، استغرب أبي هذا الموقف وأبدى استغرابه أمام الملك عدة مرات، في النهاية استدعاه الملك وقال له وهما على انفراد: يا عبدالرحمن أنت لا تعرف شيئا عن اليمن، هذه بلاد جبلية قبلية لا يستطيع أحد السيطرة عليها، كل من حاول عبر التاريخ فشل، وكانت الدولة العثمانية آخر الغزاة الفاشلين، لا أريد أن أتورط في اليمن وأورط معي شعبي..». انتهى كلام القصيبي.

وعلى ضوء شواهد التاريخ وحقائقه ومعطيات الحاضر ونتائجه على الأرض نعتقد أن الحرب التي تشنها قوات التحالف العربي الإسلامي في اليمن تجاوزت المدى الزمني المفترض لها بالنظر لموازين القوى بين الجانبين.

اليوم ومع اقتراب نهاية السنة الرابعة للحرب في اليمن لم يعد خافيا على الجميع أنها أصبحت، عبئا سياسيا وإنسانيا واقتصاديا على دول التحالف، ولم تعد سرا المحاولات الحثيثة لإيجاد نهاية لهذه الحرب، نهايتها أصبحت مهمة لدول التحالف أكثر من اليمن البلد الفقير المنهك، فالحرب يجب أن تتوقف وإن لم تحقق أهدافها التي اندلعت من أجلها، لابد من وقف نزيف الحرب الاقتصادي المرهق على دول المنطقة التي تواجه تحديات كبرى وعجزاً في موازناتها وتراجع لأسعار نفطها.

يبدو أن القناعة أصبحت لدى الجميع بأن لا جدوى من المواجهة المستمرة بين قوات وجيوش نظامية وبين ميليشيات مسلحة تتخذ من جيوب الجبال مخابئ ومتاريس، هذه الميليشيات ستبقى أهدافاً خفية يصعب التخلص منها واجتثاثها بضربات جوية أو هجوم بري، لذلك هذه الحرب أشبه ما تكون بالمهمة المستحيلة.. وعليه اصبح الوصول إلى تسوية تنهيها هو الانتصار بحد ذاته.

