آراء

إنه لمن دواعي سروري أن أكون سفيرا لجمهورية ألبانيا لدى الكويت لكي أخاطبكم، أيها الأصدقاء الأعزاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 106 لليوم الوطني لجمهورية ألبانيا والذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، جمهورية ألبانيا والكويت منذ عام 1968، عندما أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية وخاصة بعد بداية التسعينيات، بعد التغيرات الديموقراطية في ألبانيا، تعززت علاقاتنا الثنائية بشكل مستمر. 50 عاما من العلاقات الثنائية تعني تاريخاً من الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدين والشعبين.

وجاء الاقتراح الأول من الجانب الألباني من خلال بعثته في الأمم المتحدة إلى البعثة الكويتية في هذه المنظمة. في 10 أبريل 1968، ردت البعثة الكويتية في الأمم المتحدة بإرسال مذكرة إلى الجانب الألباني تخطر فيها بأن مجلس وزراء الكويت قد وافق على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية ألبانيا الشعبية في ذلك الوقت. طلبت الحكومة الألبانية نشر إعلان مشترك بين الطرفين. وبالنظر إلى أنها لم تتلق أي رد بسرعة، ولكن تم بالفعل تبادل المذكرات بين البلدين، في 30 يونيو 1968، نشرت وزارة الخارجية الألبانية في الجريدة الرسمية الرئيسية، «Zëri i Popullit» (صوت الشعب)، والأخبار لإقامة العلاقات الدبلوماسة بين البلدين. أكد مجلس الوزراء الألباني القرار رقم 89 بتاريخ 3/7/1968: «قررنا إقامة علاقات دبلوماسية مع الكويت وتبادل المندوبين الدبلوماسيين في مرتبة سفراء فوق العادة ومفوضين على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ على الفور». في 8 أغسطس 1968، ردت السفارة الكويتية في القاهرة من خلال مذكرة تفيد بأن وزارة الخارجية الكويتية توافق على الإعلان المشترك ولكنها تفضل القيام بذلك بعد موسم الصيف. هذا هو آخر مستند يغلق المجلد في هذه المسألة.

وإذ أتكلم عن العلاقات بين بلدينا التي ظلت تتوطد باستمرار، خاصة بعد التسعينيات، أود أن أؤكد أن ألبانيا كانت أول بلد يدين بشدة غزو العراق للكويت في عام 1990، وهو أيد تأييدا تاما التدخل العسكري من جانب الأمم المتحدة. من أجل تحرير الكويت. خلال هذه السنوات، تم تبادل العديد من الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث يمكنني أن أذكر الزيارات الرسمية للرئيس السابق لألبانيا، ورئيس البرلمان السابق في ألبانيا، ورئيس البرلمان السابق في الكويت، ورئيس الوزراء السابق ورئيس وزراء ألبانيا، بما في ذلك أيضا زيارات رسمية أخرى من أعضاء ومسؤولين كبار في البلدين وقريبا سيأتي رئيسنا لزيارة الكويت. وقد تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأود ان استغل هذه الفرصة لأقدر تقديراً عالياً دعم أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية، وبالخصوص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للعديد من المشاريع المنفذة في ألبانيا.

خلال السنوات الأخيرة، كانت ألبانيا تركز أكثر على تطوير السياحة حيث إن الموقع الجغرافي المواتي لألبانيا، كبلد متوسطي، مع العديد من المنتجعات السياحية في المناطق الجبلية ومدن المتاحف جعل منها دولة جاذبة للسياح وفي هذا العام، زار حوالي 5 ملايين سائح، ألبانيا وفقا لمصادر رسمية. ويبلغ طول ساحل ألبانيا 450 كيلومتراً، مع العديد من الخلجان، ما يسمح بإمكانياتها الكبيرة في مجال السياحة الساحلية، ويجعلها المصدر الرئيس للسياحة في ذلك البلد. تحتوي ألبانيا على عدد كبير من الشواطئ ذات الرمال الناعمة، فضلاً عن الشواطئ الصخرية، على طول ساحل البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، حيث يمكن للسائحين خلال دقائق تجربة المناخ الجبلي في Llogara ودفء ساحل Dhermi، إنجاز جعل من الممكن من خلال الميزات الطبيعية المثيرة للإعجاب في البلاد. تشتهر ألبانيا بطراز ريفييرا مع الشواطئ الجميلة، وخاصة شواطئ هيمارا وبورش ودارمي. في هذا المجال، أود أن أميز الموقع المسمى «عين زرقاء الربيع»، (Syri i Kaltër)، وهي واحة غير متوقعة في منتصف أي مكان، وهذا هو الربيع الطبيعي حيث فقاعات المياه واضحة وضوح الشمس تصل من 50 مترا تحت سطح الأرض. يمر الماء المتجمد بلطف فوق الرمال البيضاء وينتج لونًا فيروزيًا مذهلاً يتحول إلى لون أخضر فاتح جدًا أثناء انتقاله حول الجبال. أريد أن أذكر كهوف رائعة تحت الماء من بحيرة Viroi (مدينة Gjirokastra) كذلك. إنه كنز طبيعي تحت الماء وله عمق 249 متراً وهو محاط بأشجار الصنوبر البرية من الخارج. ألبانيا لديها موارد مهمة للتمتع بالسياحة في مناطقها الجبلية. جبال الألب الألبانية إلى الشمال، والجبال على طول البحر الأيوني، و Krujë، و Berat، (تسمى «مدينة الألف من النوافذ)، Gjirokaster (مدينة تاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو تحيط بها جميع جوانب الجبال المذهلة)، ساراندا وما إلى ذلك، تقدم فرصًا كبيرة لاستقبال السياح خلال العام، بما في ذلك فصل الشتاء، الذي يتميز بمناخ معتدل.

نحن نشجع المواطنين الكويتيين على زيارة ألبانيا طوال العام وعلى وجه الخصوص خلال موسم الصيف. هذه هي السنة الثالثة التي يستطيع فيها المواطنون الكويتيون السفر بدون تأشيرة إلى ألبانيا. يتم الترحيب بالمواطنين الكويتيين للاستثمار وإقامة أعمالهم التجارية أيضا، في ألبانيا. هناك العديد من الاستثمارات الكويتية الناجحة ولكن هناك الكثير لاستكشافه، حيث توفر ألبانيا العديد من الفرص في العديد من المجالات.

تحيا الكويت تحيا ألبانيا.

بقلم : سايمر بالا

سفير جمهورية ألبانيا لدى الكويت