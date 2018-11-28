آراء

ما نشرته إحدى الصحف أن الكويت ستواجه العجز العائد للموازنة بسبب تراجع اسعار النفط في الاونة الاخيرة، والذي نقل كالعادة عن مصدر مسؤول دون ذكر الاسم اثار موجة استغراب. ولا ندري ما الذي تفعله الحكومة من تخبطات اقتصادية وإلى اين تقود البلاد؟ فالاقتصاد كما يعرف الجميع هو اساس الدول وما يحدث من تخبط لدى الحكومة والتي عودتنا في السنوات الاخيرة على هدر المال العام بمشاريع على الورق وخسائر كبيرة بسبب تأخير إنجاز تلك المشاريع أو انجازها بعيوب كبيرة من الشركات المنفذة والتي تسببت بخسائر أكبر ومحاولة تغطية تلك الاخفاقات والفشل الكبير بسبب انخفاض الاسعار فسارعت الحكومة لجيب المواطن وهو الحلقة الاضعف والاسهل تحت مسمى خطة التقشف للاسف مع زيادة الاسعار مرة اخرى لن تعوض الحكومة المواطن فالمواطن هو المتضرر الاول وهو ليس بالحسبان أصلا، وللاسف ها هي الاسعار تعود للانخفاض بناء على تصريح المصدر المسؤول وهذا سبب عجزا في الموازنة كما صرح المصدر ذاته وفي المرة السابقة طبقت الحكومة خطة التقشف على حساب المواطن برفع الدعوم وزيادة أسعار البنزين واليوم هي تحاول سد هذا العجز من الاحتياطي والبنوك المحلية، وهنا سؤال يراود ذهن كل مواطن: عندما ارتفعت اسعار النفط أين ذهبت الفوائض المالية التي كان من المفترض ان تغطي اي عجز يحدث بسبب هبوط اسعار النفط الذي هو المصدر الرئيس للاقتصاد الكويتي؟! ولكن نقولها بكل صراحة لو استمرت هذه الحكومة بفشلها في ادارة البلاد اداريا واقتصاديا وتنمويا فاننا سوف يأتي علينا يوم وندفع ثمن العجز والانهيار الاقتصادي من جيوبنا نحن المواطنين.

إن الحكومة مطالبة الآن وقبل اي وقت آخر بوضع الخطط والاستراتيجيات للحيلولة دون حدوث ازمة مالية ما وذلك عن طريق تقليل الانفاق والبذخ والاموال المهدرة هنا وهناك فلعلنا لا ندري الى اين يقودنا هذا الانخفاض في أسعار النفط، ونتمنى ألا تستمر تلك الأسعار في الانخفاض ويعود النفط الى سعره الطبيعي حتى يتسنى للحكومة معالجة اوجه القصور والخلل.

حفظ الله الكويت وأميرها واهلها من كل مكروه.

