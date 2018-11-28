آراء

إن الكويت تتمتع بدستور تتكلم مواده عن كثير من القيم السامية في المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة، نظام ليس به حزبية بل يعطي الفرصة لأي فرد في تمثيل الأمة بطريق الانتخاب، وهناك كثير من القوانين الجيدة والجمعيات المتعلقة بالنفع العام والتي تتابع جميع المهن وبعضها رقابي مثل الشفافية وحقوق الانسان وعندنا جمعيات تعاونية مجالس ادارتها تأتي بالانتخاب وعندنا هيئات حكومية مثل «هيئة الاستثمار» و«هيئة الصناعة» و«هيئة الزراعة» وهيئة الطرق و«هيئة سوق المال» و«سوق أوراق مالية» ومجالس فنية مثل النفط والتخطيط. كل هذه المؤسسات والهيئات والمجالس وأخرى لم اذكرها والتي كان بالامكان عن طريقها ان نصبح من الدول المنظمة المتقدمة لأنها تدخل في كل المجالات المتخصصة والتي كان بالإمكان ان تحقق ذلك. فلماذا لم يحصل ذلك؟ ان المراقب للوضع الكويتي يرى العجب ولماذا كل هذه الهيئات والمجالس والجمعيات والنقابات لا تعمل على تحقيق مصالح البلد المستحقة والمطلوبة من كل قيادات تلك الأجهزة والتي انحرفت عن دورها في أصل انشائها والمرجو منها في ذلك بحيث سيطرت الاحزاب السياسية والدينية والقبلية والطائفية والتجارية على جميع تلك المؤسسات والهيئات عن طريق المحاصصة البغيضة وتشجيع الدولة لها في تبوء والسيطرة عليها وادارتها لمصالحها الخاصة وليس لمصلحة البلد واستمرت تلك المسألة ومازالت مستمرة وهي ظاهرة لو استمرت بدون وعي الدولة سوف تؤدي الى أمور غير حميدة في انحدار وتعرقل تحقيق الدولة المدنية «المستدامة» المنشودة التي تحقق مستقبل البلد المطلوب. فإلى متى تغيب الطبقة المحايدة والمستقلة والتي لا تنتمي الى أي من تلك التنظيمات؟ وهي طبقة مثقفة وذات كرامة ولا تسعى في الاستجداء لأخذ المناصب وفيها من المتخصصين والفنيين المخلصين في الولاء والمحبة للبلد وهي طبقة تتحسر لتوجه الدولة في دعم تلك التجمعات التجارية والطائفية والحزبية الدينية والقبلية وإهمال الباقي من مواطني هذا البلد كما جاء بالدستور في حقوق المواطنة، بل ان الدولة تدعم تلك الأحزاب والتنظيمات مخالفة للدستور الذي لا يؤمن بالحزبية وهذا طريق غريب ومحير.

ان الكويتيين جميعا يؤمنون بنظام الحكم ويدعمونه بكل قوة فلماذا لا يلتحم أصحاب القرار مع الناس في تصحيح وهيكلة تلك الهيئات والجمعيات وتشجيع الطبقة المحايدة في قيادة وتحقيق ذلك من اجل مستقبل هذا البلد بدل الاعتماد على تلك القيادات المحاصصية التي تعرقل التنمية ولا تؤمن بمستقبل هذا البلد بل جل جهدهم تحقيق مصالحهم وزيادة ثرواتهم على حساب هذا البلد المسكين. ألم يحن الوقت لقلب المعادلة والاعتماد على رجال الكويت الحقيقيين المعتدلين والمحبين لبلدهم واعطائهم الفرصة في العمل على تنمية البلد في قيادة تلك الاجهزة المهمة في تحقيق مستقبله المنشود؟ ان الطريق صار واضحا وليس هناك غيره الا وهو ان اراد اصحاب القرار تنفيذه وهو الطريق العلمي المدروس في تحقيق الادارة المعتدلة ذات التخصصات والخبرة والشفافية وغير الحزبية في استلام أمانة هذا البلد والسير فيه الى طريق البناء والتقدم الحقيقي الذي يصب في صالح هذا البلد الطيب.

والله المستعان.

