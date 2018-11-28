آراء

لم أغب عن معرض الكتاب طوال أيامه العشرة، وأنا معتكفٌ في لياليه المباركة، اعتكاف العابد في محراب الرب وهو ساجد، أقلب وجهي ذات اليمين وذات الشمال،وأوزع ناظري بين دور المكتبات، وبين بطون الكتب حديثة الإصدار،أسائل أخواني عشاق الكتب، عما هو جديد، وعما وقعت عليهم أعينهم من أطايب العناوين،أولئك الذين لا أراهم سوى في معارض الكتاب؟ ومن بين الكتب التي فزت بها، وفرحت باقتنائها كتاب عظيم لفليسوف القرن العشرين وعالم التربية الشهير «إدغار موران» الفيلسوف الفرنسي الذي بلغ التسعين عاما، وعنوان الكتاب «تعليم الحياة: «بيان لتغيير التربية» الذي صدر مترجما إلى العربية مؤخراً، بترجمة الباحث التونسي الطاهر بن يحيى عن «منشورات ضفاف».

وسأعرض لكم بعضا من مقتطفات الكتاب، مع التحوير والتنوير وسبك عباراتها، كي تناسب أن اجعلها في مقال مختصر غير ممل ولا مخل،فهذا الفيلسوف جدير بالقراءة والبحث.. كيف لا وهو صاحب «موسوعة المنهج» الذي لا تزال أطروحات الدكتوراه والماجستير تنهال من علمها وبحثها وسبر أغوارها؟

يقول: إن نعيش هو المنة التي أريد تعليمها إياه، بل إن غاية التعليم لا أن نعرف ونحصل على شهادة ولقمة عيش ومركز مرموق، ولكن كيف نعرف أن نعيش الحياة ونحل مشكلاتها، فأن نعيش بمعنى أن نواجه مشكلات الحياة بالحال، ونتعايش ليس على مستوى الأمة والأفراد فقط بل كذلك على المستوى الإنساني والكوني.

وهذا التعليم وفهم الحياة يواجه عدة عوائق منها الوقوع في الخطأ،ووهم المعرفة، وخطأ المعرفة الجزئية، والمتحيزة، لدى كثير من البشر. فالمدرسة والجامعة تدرسان معارف، لكن دون تدريس المعرفة، التي تنطوي على خطر الوقوع في الخطأ والوهم» أي لا تعلمنا معرفة المعرفة» الذي هو المنطق ونظرية المعرفة والفلسفات النقدية.

حينما نظن إننا قي يقظة ولكننا نائمون.. في سكرة العلم والتقدم التقني.

فالحياة تعلمنا ان نعيش بطريقة جزئية غير كافية.. وليس بطريقة كلية شاملة، وان نعيش معناه ان نكون في مواجه مستمرة مع الآخر، سواء كان الأسرة او المجتمع أو المعارف المختلفة، والمجتمعات المتشبعة المتنوعة وعوائق الحياة..

ومشكلتنا هي ان المدارس لا تعلمنا طرق التفاهم البشري بين بعضنا البعض، وأية ذلك أننا لا نزال نسفك الدماء في جميع دول العالم بطريقة حيوانية دونية جاهلية بدائية!!

ونحن في سباق، حيث الثقافة العلمية، تسبق المعارف الإنسانية، والتقدم المادي يفوق التقدم المعنوي والإنساني، وآية ذلك منع الكتب في زمن النت والفضاء المفتوح، وان نفهم كيف نفهم، يحل كثيراً من الصراعات والدماء،ومشاكل البشرية التي ما أنفك تخرج لنا سوءاتنا وعيوبنا في فن التعايش السلمي.

ان التربية على التفهم، هي وظيفة تعليمية أساسية غائبة عن جميع مدارسنا.

ويقدم وصايا للفهم: ان نفهم يعني ان ندرك الدوافع،وان نتعامل مع الأشياء في سياقها وتعقدها.

وليس الفهم ان نفسر كل شيء، فالمعرفة المركبة، تقر دوما بوجود جزء يسير غير قابل للتفسير، لذلك كلما علمت زاد جهلك.. «وما أُوتيتم من العلم إلا قليلاً»، وليس الفهم ان نكدس المعلومات، ونحيط بكل شيء علماً، فهناك أشياء عصية على الفهم، وهنا يدخل جانب الإيمان بالغيب.

فنحن نعيش في عالم فيه الكثير من المعلومات، والقليل من المعنى وفهم أساليب الحياة.

والإنسان ليس كائناً مادياً فقط، وكما قال السيد المسيح: «ليس بالخبز وحده يحيا الانسان» فكذلك ليس بالتقدم التقني والتكنولوجي يحيا البشر، بل هم في أمس الحاجة للمعارف الإنسانية كالاجتماع والفلسفة وعلم النفس ودراسة المنطق، وطرق التفكير النقدي التي أصبح العودة لها ملة في ظل الثورات العلمية.

ما هي أعظم قيمة تعلمها لأبنائك وتلاميذك؟

ليس الصدق فقط ولا الصلاة ولا الحصول على شهادة، أعظم قيمة هي:

الاعتماد على النفس في مواجهة جميع مشكلات الحياة بالحكمة وتقبل الآخر بطريقة سليمة. وهذا ما شهدت به الآية الكريمة: (وجعلناكم شعُوبا وقبائل لتعارفوا) لا لتعاركوا وتتقاتلوا، فهي دعوة للمعرفة السلمية والتعايش.

قال ابن جماعة: العلم ثلاثة اشبار: فمن دخل الشبر الأول، تكبر،ومن دخل الشبر الثاني، تواضع، ومن دخل الشبر الثالث، علم أنه لا يعلم شيئا.

