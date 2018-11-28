وطن النهار

يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مستشفى جابر الأحمد وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق الشقيق فائق زيدان العبودي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واستقبل سموه رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

