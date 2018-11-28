وطن النهار

نيويورك - كونا: أعربت الكويت عن إيمانها بأن أهداف ومقاصد الامم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق والوسائل السلمية يمكن أن تنفذ بالطريقة المثلى من خلال تعميق التعاون بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في الجمعية العامة للامم المتحدة خلال مناقشة بند «التعاون بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والمنظمات الاخرى» والتي ألقتها السكرتير الاول جواهر ابراهيم دعيج الصباح مساء أول من امس الاثنين.

وقالت الصباح ان التعاون بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية يأتي في سبيل تفعيل آليات الانذار المبكر والدبلوماسية الوقائية والاستجابة السريعة والملائمة لأي نزاع يلوح في الافق.

وأضافت ان التعاون متعدد الاطراف أضحى أمراً حتمياً تفرضه ضرورات وظروف الاوضاع العالمية ومتغيراتها وتحدياتها الهائلة من جهة وتنامي دور المنظمات الاقليمية بشكل غير مسبوق في تحقيق السلم والامن والاستقرار خاصة في ظل تزايد النزاعات الداخلية والاقليمية من جهة اخرى.

واشارت الصباح الى انه تأكيدا على اهمية هذا النوع من التعاون لمواجهة التحديات الامنية وتسوية النزاعات في مختلف ارجاء العالم سعت العديد من المنظمات الاقليمية الى التعاون مع الامم المتحدة وذلك استنادا على الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة.

وتابعت قائلة «في عالم نواجه فيه تحديات معقدة ومتعددة الابعاد ولا يمكن التنبؤ بها يكتسي التعاون متعدد الاطراف اهمية متجددة لا سيما ما تتمتع به المنظمات الاقليمية من ميزة الفهم الافضل لطبيعة النزاع».

وأفادت ان ذلك يأتي نتيجة صلة هذه المنظمات المباشرة بالنزاعات الواقعة ضمن نطاقها إذ إن الروابط الجغرافية والقواسم المشتركة تاريخيا وثقافيا واجتماعيا تجعلها على اطلاع وثيق على خلفية هذه النزاعات وعلى الاساليب الانجح لحلها.

وأضافت الصباح «أنه ومن منطلق انتماء الكويت الى اثنتين من أهم وأعرق المنظمات الاقليمية ألا وهما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي اللتان تتمتعان بعلاقة طويلة مع الامم المتحدة فاقت الثلاثة عقود فأننا ندعو الى تعميق التعاون القائم وتعزيزه بشكل اوثق من خلال ابرام المزيد من مذكرات التفاهم او الاتفاقات».

وشددت الصباح على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار امكانات تلك المنظمات ومسؤولياتها وذلك لرسم اطار واضح وفعال لآلية التعاون والتنسيق وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بينها.

وأكدت اهمية توسيع اطار التعاون ليشمل المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية والبيئية والامنية كون العمل على هذه الاصعدة يساعد على التصدي لجذور الازمات والنزاعات ومعالجتها في الاساس.

وذكرت «ان هذا التعاون يهدف الى تحقيق السلم والامن والاستقرار في منطقتنا العربية والاسلامية وصنع وبناء السلام فيها فمن حق الشعوب الشقيقة في كل من فلسطين وسورية واليمن وليبيا واقلية الروهينغا المسلمة ان تنعم بالسلام والازدهار».

وبينت الصباح انه من حق هذه الشعوب ايضا تحقيق التنمية بعدما تعرضت لمعاناة انسانية كبيرة نتيجة الاوضاع الامنية المتدهورة والانتهاكات الجسيمة والصارخة للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

إلى ذلك اعربت الكويت عن قلقها البالغ ازاء تصاعد التوترات أخيراً بين روسيا وأوكرانيا في بحر (آزوف) داعية الجانبين الى ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتهدئة والالتزام باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن حول أوكرانيا والتي ألقاها القائم بالاعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ مساء أول من امس الاثنين.

وحث المنيخ كلا الجانبين على اظهار الارادة السياسية اللازمة لإعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقات (مينسك) لانهاء النزاع والحفاظ على امن واستقرار المنطقة.

وجدد التزام الكويت باحترام وحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الاقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية املا ان تعمل جميع الاطراف المعنية على تنفيذ القرار رقم 2202 لعام 2015 واتفاقات مينسك للسلام والبيان الرئاسي الصادر في السادس من يونيو الماضي تنفيذا كاملا.

ودعا المنيخ كلا الجانبين الى ايجاد حل شامل ومتوازن لهذه المسألة عن طريق الحوار كما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة لاسيما وفق اطار (نورمندي) ومجموعة الاتصال الثلاثية من اجل تحقيق تقدم فوري في تنفيذ اتفاقات (مينسك).

