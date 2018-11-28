وطن النهار

استقبل الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، مستشار وزير الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمر والملحق العسكري البريطاني لدى الكويت العقيد فينلي ماكلين لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع البريطانية. ورحب نائب رئيس الحرس الوطني بالوفد البريطاني، ونقل له تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني. وناقش مع الوفد البريطاني أوجه التعاون المشترك بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع البريطانية ؛ واعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين لترسيخ التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات، وذلك ضمن أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا»، بتعزيز التعاون مع المؤسسات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة أحدث المستجدات. حضر المقابلة مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.

