وطن النهار

ثمّن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة الدور الكبير والرائد لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على تفضل سموه بشمول الملتقى الوقفي الخامس والعشرين برعايته الكريمة ودعمه المستمر لأنشطة ومشاريع هذا الصرح الوقفي الشامخ، مؤكداً أن هذا الأمر كان له بالغ الأثر في النجاح المشهود لفعاليات الملتقى الذي اختتم أعماله مؤخراً في فندق الريجنسي تحت شعار (ربع قرن.. في خدمة الوقف)، كما تقدم بالشكر والتقدير لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي ممثل راعي الملتقى على حضوره وافتتاحه وقائع الملتقى، مشيداً بجهوده واهتمامه ومتابعته المتواصلة من أجل اخراج الملتقى بالصورة المشرفة للكويت. وقال الجلاهمة في تصريح صحافي إن هذه الرعاية الكريمة من لدن سمو ولي العهد تؤكد اهتمام سموه بالجانب الوقفي والارتقاء بهذا الحقل في جميع مجالاته، وتمثل امتداداً لما تقوم به الكويت للعناية بالوقف ودوره في خدمة المجتمع، وهو ما ينعكس ايجاباً على العملية التنموية في البلاد، ويعزز دور الأمانة ويرسخ مكانتها محلياً ودولياً. وأردف الجلاهمة ان الملتقى يتزامن مع حدث كبير تشهده الأمانة بمرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها، حققت خلالها انجازاً وتاريخاً مجيداً في مجال العمل الوقفي، ترك بصمة واضحة على المستوى المحلي والدولي والاقليمي، مشيراً الى أن ذلك الانجاز ما كان له أن يتحقق الا بفضل من الله تعالى، وفضل الواقفين الكرام، والرعاية السامية التي لقيتها من لدن صانع النهضة الكويتية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين.

