وطن النهار

وافق مجلس الأمة خلال جلسته أمس على إحالة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اللجنة التشريعية.

جاءت الموافقة بأغلبية 41 صوتاً ضد 20 وامتناع اثنين عن الإدلاء بصوتيهما.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد طلب أثناء الجلسة إحالة الاستجواب إلى التشريعية لتقرير مدى دستوريته وصلاحيته تكريساً للممارسة الديموقراطية السليمة، وحفظاً للدستور.

وأكد المبارك إيمانه الكامل بأن الديموقراطية أداة للبناء، وليست معولاً للهدم، وإن الرقابة الشعبية التي يمثلها مجلس الأمة هدفها إذكاء روح التعاون البناء ودفع مسيرة العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

واستطرد قائلاً: إن الاستجواب تضمن محوراً واحداً عنوانه فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث والأزمات من دون أي تحديد للوزارة (الفاشلة) أو الموضوع الذي يدور حول الفشل كما قال مقدم الاستجواب.

بدوره قال النائب شعيب المويزري: «حتى أقطع الطريق على البعض أترك للشعب تحديد مصير الاستجواب». وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، بعد تأجيل لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين، وتقريراً عن مدى التزام النواب باجتماعات اللجان البرلمانية.

وانتقل المجلس الى بند المصادقة على مضابط الجلسات الماضية.

البابطين: لقد تم شطب جمل من كلمتي في مضبطة الجلسة الماضية، واطلب قرار المجلس باعادتها او العدم، وسوف امتثل لقرار المجلس.

الغانم: انا شطبت جملتين، شفنا واحد يقولك يبي رينج وواحد يقولك شعر، وجملة اخرى تخص قول النائب فراج العربيد ان الاجتماع في مكتب المجلس تبرئة ذمة. فهل يوافق النواب على اعادة الجمل؟

ووافق 17 فقط من بين 57، وبالتالي تقرر عدم الموافقة على طلب البابطين اذن تبقى المضبطة كما هي عليه.

وصادق المجلس على المضابط. وانتقل الى بند الاوراق والرسائل الواردة. حيث أدرجت 7 رسائل واردة هي:

رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على ما أبدوه من تعاون ومشاركة وجدانية مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على ما بذلوه من تفاعل إيجابي مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها تلاوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في جدول أعمال الجلسة عملا بنص المادة 154 من اللائحة الداخلية.

رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها سحب التقرير التكميلي الرابع والثلاثين للجنة عن أزمة العمالة الفلبينية بدولة الكويت والمدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.

رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

ونصت الرسالة على رجاء الموافقة على تكليفها الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها موافقة المجلس على تمديد فترة إعداد تقاريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بآلية التصويت والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمدة ثلاثة أشهر نظرًا لكثرة الاقتراحات بقوانين عن الموضوعات المشار إليها وأهميتها.

رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية.

نظام مقلوب

الدقباسي: النظام الانتخابي في الكويت مقلوب ولا يحقق العدالة ولا تكافؤ الفرص، وهو اشبه بنظام جنوب افريقيا في عز التمييز العنصري، بمعنى ان محافظة حولي والعاصمة لهما 30 نائبا، في حين بقية محافظات الكويت لها 20 نائباً فقط، واين المنطقية والانسانية في مثل هذا التوزيع، وعلى الحكومة تقديم رؤية لتعزيز العدالة، وكل مشكلاتنا السياسية نتيجة النظام المقلوب، ودون نظام عادل سوف يستمر الانهيار في الكويت، لان المجلس يعبر عن محافظتين بميزان اكبر وليس كل الدولة بميزان عادل، ومن الخطر الا يعبر المجلس عن كل الناس، وقد يؤدي هذا لاضعاف الشعور بالمواطنة بين الناس، وانا على يقين ان فلسفة الادارة في الدولة سوف تتغير اذا تحسن النظام الانتخابي بكل عادل، وعلى الحكومة المبادرة بانهاء النظام الجائر، وانا اتكلم من منطلق وطني لا علاقة له باهداف انتخابية.

الشاهين: ادعو زملائي للموافقة على طلب اللجنة الخارجية وهو طلب وطني لان نخضع القروض الخارجية للمراجعة ونحن لا نريد القفز الى المراقبة انما نود المراجعة، ونعم المجلس نجح بايقاف قروض لم تكن موجهة بشكل سليم، ونريد ان تكون الاموال موجهة لمصالح الكويت، كما نريد تكثيف الدور الاعلامي للدنانير الكويتية التي تنفق في الخارج وعند افتتاح المشروعات التي من قروض ومنح الكويت، وهذه قوة ناعمة لايضاح الدور الايجابي للكويت لا بقصد الاستعراض والرياء.

وأنا أطالب بوجود ملحق انساني في سفارات الكويت ليراقب القروض التي تقدمها الكويت ويتتبع اموال العمل الخيري للتأكد من وصولها الى المقاصد السليمة.

عاشور: نشكر سمو الامير وولي عهده على حرصهم وسهرهم في قضية الامطار الاخيرة على راحة المواطنين، وهذا محل تقدير الشعب الكويتي، اما مجموع القروض والمنح الخارجية فاقت ميزانية الكويت، وكنا نتمنى من الصندوق بصمات لقضايا اسكان المرأة، ولم يدفع سوى مرة او مرتين 500 مليون دينار للرعاية السكنية، وانا اناشد اللجنة المالية تقديم تقرير لمناقشة قضية القروض والمنح الخارجية، وكله ما يجري حكوميا في هذا الصدد هو خارج رضا الشعب، ونحن نتمنى التوفيق للجنة الخارجية. وبشأن قضية الشهادات المزورة مر عليها 5 سنوات ولم تحسم ولابد من الفصل فيها.

خليل الصالح: رسائل القيادة السياسية تعكس استشعارها بالشعب لحظة بلحظة، والفزعة الوطنية من الكويتيين معتادة، والاجراءات العفوية التي جرت من المواطنين هي من حبهم للكويت، والجهات الحكومية ابلت حسنا وامتدحتها الصحافة.

وقال: لا توجد استفادة صريحة من ادوار الصندوق الكويتي، وعليه الالتفات للاسر في الكويت من اجل مساعدتهم في موارد جديدة، لتكون له اعمال ملموسة.

رسائل القيادة

الدلال: رسائل القيادة السياسية مقدرة جدا ونبادلها المشاعر النبيلة ونشكر دعمهم واهتمامهم وحرصهم على الشعب، وتخفيف اثار الازمة الاخيرة، والشكر للاجهزة الرسمية الكويتية التي تميزت في الاداء، أما رسالة قوانين الانتخابات وتوزيع الدوائر، فتشير الى احد اشكاليات البلد كما هي اشكالية الادارة العامة في البلد، وعدم تعديل النظام الانتخابي يضع المجلس في حالة عجز عن اصلاح الشأن العام، وتغليب الحس الفردي على الجماعي، ومن الظلم على الحياة الدستورية والناس استمرار النظام الحالي، وهذا موضوع يتطلب استعجال ولا تأجيل، والان اللجنة تطلب 3 شهور، رغم انكم لم تقوموا بشيء طيلة الفترة الماضية، وانا اعلم انهم لن يبتوا في الامر بعد 3 شهور، واذا كانت اللجنة جادة فهي بحاجة شهر، والموضوع ذو صلة بالحوكمة والادارة الرشيدة للبلد.

ولفت: الى أن موضوع الشهادات المزورة لا يمكن ان يناقش دون وجود لجنة مختصة، وطلب التعليمية يجب ان يناقش الى جوار طلباتنا بالتحقيق، فالموضوع هز الكويت، ثم حصل تراجع وانحصر الموضوع في 5 اشخاص فقط.

مبارك الحجرف: بدوري رئيس لجنة العرائض والشكاوى وجهت الرسالة الماثلة امامكم، ويجب على المجلس ان يفرض تلاوة ملخص العرائض الشكاوى الواردة من الناس، وهذا امر كان يعمل به منذ اول مجلس تشريعي الى مجلس 1992، وعلينا اعادة الامر لتلاوة الشكوى بموجز من سطر واحد، وهذا يحقق منافع وفي مقدمتها التنفيس للمواطنين دون اسم الشاكي ودون نقاش، وقد يتبنى احد الوزراء او النواب الامر ويعالجه بمبادرة، وهي تمثل رادعاً لكثير من المواطنين في تعاملهم مع المواطنين، ونريد ان تتلى موجز الشكاوى في جدول الاعمال وهذا صحيح نص المادة 154 من اللائحة الداخلية، اما موضوع القروض الخارجية اصبح مطلباً شعبياً يريد بسط رقابة مجلس الامة، لوضع حد لدول لم تثمن دور الكويت في الخارج.

ووافق المجلس على سحب تقرير اللجنة الخارجية بشأن موضوع العمالة الفلبينية، كما وافق على رسالة اللجنة الخارجية لمناقشة موضوع القروض والمنح الخارجية.

وزير الخارجية: اود ان اشكر رئيس اللجنة بشأن الصندوق الكويتي، ونحن على اتم الاستعداد لشرح الاساليب التي نتبعها في تقديم القروض، وكلنا في المجلس نعرف في كل جولاتنا سمعة الكويت عبر الصندوق اين امتدت وهناك 106 دول قدمت لها المساعدات على مدى 57 عاما بـ 970 مليون وموجوداته وصلت 5 مليارات، وكل المبالغ يجب ان نراجعها في المجلس لنحافظ على استكمال المسيرة.

الكندري: لا يخفى على احد اهمية الصندوق الكويتي للتنمية، ودوره تنموي وليس سياسياً فقط، ولزاما علينا ان نراجع سياسة الصندوق، لان لدينا كثيراً من الاستحقاقات في شأن الموضوعات الانسانية التي يدعمها سمو الامير وبعض الدول قد لا تكون ملتزمة بهذا الامر، ثم نسمع باخبار تسيء لسمعة الصندوق كاعادة جدولة قروض او الاعفاء من سدادها وهي اموال عامة لا يجوز العبث بها، ونحن لا نريد صندوق لشراء مواقف سياسية فقط انما فلسفة انشائه قائمة على ان يكون ذراع للسياسة الخارجية، كما أن علينا الوقوف على دوره في تمويل مشروعات الكويت السكنية ومرافقها وبناها التحتية كما نص قانون انشائه.

عسكر العنزي (رئيس لجنة الداخلية): الاقتراحات كثيرة بشأن النظام الانتخابي، فلا يسعنا ان ندمج المقترحات ودعوة كل المقدمين في مدة شهر كما يطلب الدلال، وانا اوكد لكم ان بعد 3 شهور سيكون التقرير على جدول الاعمال.

ووافق المجلس على طلب لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن التمديد 3 شهور لتجهيز تقرير عن تعديل النظام الانتخابي.

تزوير الشهادات

عودة الرويعي (رئيس اللجنة التعليمية): طلبنا واضح لمناقشة ملف تزوير الشهادات ونعم منذ زمن نعمل في الملف لكن لا نملك البيانات الكاملة، لذا نريد استكمال الامر، وسبق ان اتانا بيان من وزير التربية.

الدلال: نحن سبق ان قدمنا طلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكنه غير مدرج، ولا نريد ان يناقش بمعزل عن طلب اللجنة التعليمية.

الغانم: قد يكون هناك طلب، ستتابع الامانة العامة الامر، والطلب فعلا موجود، وارجو التعاون وضم التفاصيل في اللجنة التعليمية.

الدلال: لا مانع ونحن نريد الحرص على التفاصيل التي يتحراها طلبنا.

وزير التربية: ارحب بهذه اللجنة وسنكون متعاونين على اكمل وجه والاجراءات واضحة وسنزودهم بكل التفاصيل.

الغانم: اليوم ببركة الله التعاون الحكومي على اكمل وجه.

الحميدي: انا لدي اجابة برلمانية من الوزير انس الصالح يقول فيها ان لا وجود لشهادات وهمية في القطاع الحكومي.

الغانم: الاخ الحجرف في الفصل التشريعي السابع فقط كان ينوه عن العرائض والشكاوى، ثم تحول الامر للاكتفاء بادراجها في بند الاحالات، ولدي اقتراح بأن يناقش مكتب المجلس الامر مع الاخ الحجرف لاتخاذ قرار بين وحل مفيد ايجابي.

الحجرف: الموضوع لا يستغرق سوى 3 دقائق من الوقت، ونحن نريد ان يتلو الامين العام موجزاً سريعاً دون اسامي ودون نقاش.

عبدالله الرومي: مع تقديري للحجرف ومقدمي الشكاوى، وتلاوة لا يفيد، والرك على اللجنة اذ هي اللجنة الوحيدة المخولة بتقديم التعديل القانوني على اي مشكلة تراها وتقدمه مباشرة للمجلس.

ووافق المجلس على طلب الغانم بأن تناقش رسالة رئيس لجنة الشكاوى في مكتب المجلس وان ينوه بمجرياتها ونتائجها في الجلسة المقبلة.

الحميدي السبيعي: انا بعثت رسالة بعدم رغبتي الاستمرار بادخالي في لجنة التحقيق حول موضوع تداعيات الامطار.

الغانم: انا باجتهاد شخصي لم ادرجها املا في اقناعك او نسيانك الامر، وحاولت ان اثني السبيعي لكن بالنهاية القرار للمجلس.

الدمخي: نتمنى استمرار السبيعي ورفض المجلس لرسالته، لاننا بحاجة قانوني وملامس لواقع الدائرة الخامسة.

الرومي: الحميدي اعترض وكان له وجهة نظر بعد النتيجة، ونحن لسنا في عزايم، والرسالة اتت من واقع ما عايشناه في الجلسة من عزايم.

الغانم: الامر صدر بقرار من المجلس بأن يحل الحميدي مكان خلف دميثير.

دميثير: الآن ثبت من كلام الدمخي انهم لا يريدونني معهم في اللجنة بل يريدون السبيعي، وانا امتعضت لما قيل من «انا ماني عالفضلة» رغم تنازلي عن مقعد حصلت فيه على المركز الاول.

السبيعي: انا جيت لدميثير قبل التصويت بان ينسحب لصالحي ولم يقبل، وانا كلمة الفضلة ادليت بها خارج الجلسة بعد فضها، وهو اصلا غير موقفه داخل الجلسة ذاتها حين رأى عدم قبولي بالعرض، وكل التقدير لدميثير، اما الاخ الرومي فأقول له عليك ان تقرأ الرسالة جيدا فأنا صغتها صيغة قانونية.

الدمخي: كل التقدير للاخ دميثير ونحن لسنا ضده بل نرحب بزيادة عدد الاعضاء.

يوسف الفضالة: انا اقترح الحل بإضافة كرسيين اضافيين للجنة.

رياض العدساني: لائحيا العضو الفعلي هو دميثير ولم يدخل الحميدي اصلا، ويجب الالتزام باللائحة.

سعدون حماد: لائحيا دميثير هو عضو اللجنة ولا يملك الاستقالة الا بقرار المجلس، فمثلا هل الرئيس يملك وحده التنازل عن مقعد رئاسة مجلس الامة وهو حاصل على 48 صوتاً وذلك لصالح نائب الرئيس.. طبعا لا يملك القرار للمجلس...

الغانم: مالك امل.. دعونا نتجه لخيار الحل الودي ونزيد الاعضاء الى 5 نواب.

ووافق المجلس على قبول استقالة الحميدي، وتزكية دميثير محله. وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية.

بند الاسئلة

خليل الصالح: مدير عام الجمارك اتى من الفتوى والتشريع ويفترض عليه ان يكون حاملا لثقافة قانونية واداء حصيف، لكنه عين الكثيرين دون اعلانات ولا مفاضلة بمعايير، وكان لي سؤال لوزير المالية بهذا الشأن لافادتي عن احالة مدير الجمارك هل انها بداعي واقعة تهريب الحاويات ام امر مختلف.

النائبان عسكر العنزي وحمدان العازمي يعبران عن استيائهما من حديث الصالح.

الصالح: هناك حوادث لتهريب كمية من المخدرات ومشروبات روحية في عهد مدير عام الجمارك وكلها بلا تحقيق، بل هناك اسفاف في هذا المكان، واقول لوزير المالية اذا انت ساكت عنه فأنت شريك له بالقرارات وعليك تحمل المسؤوليات السياسية.

حمدان: سؤال الصالح متعلق بالمدير السابق للجمارك.. لماذا يوحي لنا بأنه كلام يخص المدير الحالي؟

عبدالصمد: سؤالي كان لوزير الدولة عن الوظائف المعتمدة لهيئة الاتصالات في الهيكل، وملاحظتي تتكرر عن طول مدة التعقيب على السؤال، والجهات الحكومية التي لا تعين من خلال الديوان هي مشكلة كبيرة، وتعين بعشوائية ولغايات سياسية، خاصة ان لها امتيازات خاصة، والنواب يضغطون للتعيين فيها، وانا اتصور ان يلغى الاستثناء الخاص عن هيئة الاتصالات وكل الجهات المستثناة، واجابات الوزير قاصرة، وانا اقصد ان كل من تعين تعتريه الشبهات، والشكاوى تتكاثر بتعيينات بمحسوبية، وعلينا اعادة تعيينات تلك الجهات عبر ديوان الخدمة، وهناك وظائف لا يعلن عنها، وكذلك ضوابط واسس الترقيات تتم دون اعلانات ولا شفافية، وانا ارجو اعادة النظر في كل الهيئات المستثناة من احكام ديوان الخدمة المدنية، ونحن لا ندعي مثالية حلنا لان ديوان الخدمة ايضا تعتري اعماله الشبهات، ويجب على الحكومة الاخذ بجدية توصيات لجنة الاحلال والتوظيف البرلمانية، والوزير لم يزودني بمعايير التعيين والوزن النسبي لها في قرار التعيين.

الفضالة: الاسئلة مضى عليها عامان، وكيف اعقب عليه الان، غير معقول ولا مقبول، ونريد تنسيق الامر وتعديل الآلية، وغير معقول مناقشة بهذا الشكل، وهناك اقتراحات كثير طرحناها وعلينا تبني تعديلات اللائحة الداخلية، ونحن نريد ان نختار اسئلتنا.

الغانم: الكلام الذي تفضلت به صحيح، لا نملك الا نصف ساعة وفق اللائحة، باستطاعتكم طلب جلسة خاصة، او تقديم طلب لزيادة مدة البند، ومشكلتنا الرئيسية المدة، والاجابات تكون واصلة منذ مدة طويلة ان دور التعقيب عليه هو البعيد، والآن سلكنا آلية جزئية نوعية من اجل التسريع البسيط لان يختار النواب الاجابة التي ندرجها ليعقب عليها.

الفضالة: نعم نؤيد الجلسة الخاصة، ايام الخميس.

الغانم: نعم نتمنى ان يجري تنسيق للاسراع بالمعالجات المستحقة، واللائحة فيها كثير من الامور التي تتطلب التعديل.

الحميدي: سؤالنا لوزير النفط تليه اجابة بأن العمل سري وان السؤال غير دستوري، بل ان غير الدستوري هو الاجابة ولماذا لجنة مناقصات النفط تخفي تفاصيل الامور، ونحن لا نزال نمد يد التعاون للوزير، والاجابة من الوزير السابق ولا نقصد الوزير بخيت الرشيدي، وهذه الاسئلة كلها قديمة واجاباتها متأخرة وعلى الوزراء التعاون وهي اسئلة من اجل الاستيضاح لا اكثر.

محمد الحويلة: سؤالي لوزيرة الاسكان عن افادتي بشأن الشركة المنفذة للبيوت الحكومية في مدينة صباح الاحمد، وهو سؤال كان للوزير ياسر ابل، ونحن الآن على ثقة بلجنة التحقيق التي تناقش تداعيات الامطار على بيوت المدينة، وسنزود اللجنة البرلمانية بالاجابة، ونشيد بقرار الحكومة ايقاف الشركات المتورطة بشبهات الاهمال والقصور في تنفيذ الاعمال في المدينة.

عبدالله الرومي: سؤالي كان لوزير التجارة عن مدى تحقيق صندوق المشروعات الصغيرة اهدافه ام لا، وهذا سؤال منذ يناير 2017، ومضى عليه قرابة سنتين، والان ما سألت عنه تم اصلاحها وتقويمها، والسؤال لم يعد قائم، ومع التقدير للعاملين بالصندوق مهم جدا ان لا يكون هناك تأخير في منح القروض، ونحن امام شباب لا نريد قتل افكارهم او احباطهم وعليكم التسريع في الية نظر المشروعات.

فيصل الكندري: سؤالي لوزير النفط سنناقشه في منصة الاستجواب وسنقدمه الاسبوع المقبل.

خليل ابل: ارجو من مكتب المجلس مراجعة آلية مناقشة الاسئلة، وما اسلط الضوء عليه هو اجابة اتتني من وزير الشؤون اجابة عن هيئة ذوي الاعاقة، لافتا الى سوء لجان الاختبار للاعاقة وسخافتها.

ووافق المجلس على الاحالات الواردة في بند الاحالات، وانتقل الى بند الاستجوابات.

الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

بند الاستجواب

وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات.

سمو رئيس الوزراء: اؤكد ايماني الكامل بأن الديموقراطية اداة بناءولسيت اداة هدم، والرقابة الشعبية التي يجسدها مجلسكم الموقر هي من اجل اذكاء روح التعاون البناء لدفع مسيرة العمل للبلاد لتحقيق التنمية الشاملة، واؤكد احترامي الكامل بحق عضو مجلس الامة تقديم استجواب لرئيس الوزراء أو أي وزير على ان يكون متفقا مع احكام الدستور والWلائحة الداخلية لمجلس الامة والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في خصوص الاستجواب يقتضي من العضو ان يستهدف واقعة بعينها يبين اسانيدها بوضوح ودقة وان تكون من اختصاص من قدم له الاستجواب، واذ تضمن الاستجواب الماثل محوراً وحيداً بعنوان فشل وزارات الدولة واداراتها في ادارة الكوارث ومواجهة الازمات دون تحديد الوزارات المدعي فشلها أو بيان موضوع أو وقائع هذا الفشل وذلك بالمخالفة لضوابط واحكام الاستجواب بأن يكون خالف صراحة توجيهات رئيس السلطات الثلاث والدنا وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الهادفة التي نبه اليها سموه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي قبل أيام قليلة بضرورة المبادرة الى العمل الجاد ووقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتنا وهي دعوة والد ناصح وقائد مخلص وما أجدرنا بالاستجابة والطاعة لها وما أحوجنا الى وقف الانحراف في ممارستنا النيابية وتصويب مسارها لصيانة نظامنا الديموقراطي ان تمسكي بالالتزام بأحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة احكامه والتزامي باحترام وتنفيذ توجيهات رئيس الدولة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه توجب عليَّ التوجه الى مجلسكم الموقر بكامل اعضائه لتحمل مسؤوليتي الدستورية والاخلاقية لاتخاذ اجراءات جادة في تصحيح الممارسة النيابية ليسجل التاريخ لهذا المجلس انه تحمل مسؤوليته الوطنية في صيانة الممارسة البرلمانية لتحقق اهدافها وغاياتها السامية كذلك أطلب احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية في مجلس الامة لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة تكريساً للممارسات البرلمانية السابقة وذلك لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وفي ذات الوقت نتجنب ترسيخ اعراف برلمانية غير سليمة.

السيل الجارف

وزير العدل: المتتبع لدستور الكويت بمنصب رئيس الوزراء ان المادة 58، 128 تتكلم عن حدود اختصاص رئيس الوزراء والمتعلق بالسياسات العامة وقالت ان رئيس الوزراء لا يعتبر وزيراً وهذا يعني انه لا يمارس الوظيفة التنفيذية مباشرة، ويجب تطبيق قرارات المحكمة الدستورية الذي ذكر ان كل استجواب لرئيس الوزراء ينحصر اختصاصه بشكل محدد بالسياسات العامة ولا يختص بالاعمال التنفيذية، وان السيل الجارف من الاستجوابات لرئيس الوزراء يؤدي الى تعطيل الاعمال، وان المسؤولية السياسية تقع على الوزارة فرادى، وهذا الاستجواب الحالي يتكلم عن اعمال تنفيذية تخص الوزارات وليست من السياسة العامة، هناك عدة مثالب دستورية أولها الاختصاص وهو السياسة العامة للدولة وهذا لم يحتويه الاستجواب كما انه لم يحدد وقائع محددة، وكذلك الموضوع محال الى لجنة برلمانية ولذلك لا يحق تقديم استجواب قبل ان تنتهي اللجنة من بحث الموضوع، ونحن سنقدم مذكرة شارحة للأساليب الدستورية الى اللجنة التشريعية في وقته.

شعيب المويزري: الاستجواب يتعلق بالسياسة العامة ودستوري، وأنا فاهم السيناريو كاملاً وحتى أقطع الطريق على من نفذ أترك الحكم للشعب الكويتي. وتمت الموافقة على الحديث لاثنين مؤيدين ومثلهما معارضين.

رياض العدساني «معارض»: الطلب لا يتوافق مع الدستور وهناك نصب يؤكد انه لا يوجد ما يفيد برفع الاستجواب من جدول الأعمال أو الاحالة الى التشريعية، ونحن الآن نصوت على أي مادة، فالاعراف لا يؤخذ بها، هذا الاجراء غير دستوري وأطلب من النواب عدم التصويت لأنه غير دستوري، بعدين يقولون ما يصير تستجوب وزير الخارجية أو الداخلية أو وزير الدولة، وأؤكد ان الاستجواب دستوري فهو يتناسق مع الدستور خاصة في النص الذي يحدد التنسيق بين الوزارات والذي هو من عمل رئيس الوزراء، رئيس الوزراء كان يحضر في اللجان فلماذا لا يحضر فقط الوزراء، وهناك تعارض مصالح في التصويت على احالة الاستجواب الى الدستورية فالاستجواب مقدم الى رئيس الوزراء والوزراء يصوتون على الموضوع، وأريد ان تعطوني نصاً واحداً في اللائحة الدستورية يقول الاحالة الى التشريعية.

والحل هو أن يصعد رئيس الوزراء ويفند الاستجواب ويذكر ما هي غير الدستورية، نريد من وزير العدل ان يذكر ما هي السياسة العامة للدولة، الذي يحصل الآن هيمنة سلطة على سلطة.

الحكومة قالت انها بذلت جهداً وتفاوت السلبيات فليصعد رئيس الوزراء ويذكر ذلك، أنا استجوبت رئيس الوزراء في ذات المحور وصعد الى المنصة، هذا الطلب غير دستوري وعبث ويجب اسقاطه.

مبارك الحريص «مؤيد»: استمعنا لرأي العدساني في نفيه الذهاب الى التشريعية وهذا غير صحيح، فالذهاب الى التشريعية اذا كانت هنا شبهة دستورية وهذا الاستجواب فيه شبهة دستورية ولذلك يجب ان تقوم اللجنة التشريعية بفحص وجود شبهة من عدمه، الأخ ذكر انه لا يوجد نص في الذهاب الى التشريعية وأنا أطالبه أيضاً بذكر وجود نص بعدم الذهاب الى التشريعية حيث لا يوجد نص وفي القانون ان كل طلب فيه اباحة ما لم يوجد نص يمنعه.

وكثيراً ما ذهبنا الى التشريعية وفي احد الاستجوابات أكدت اللجنة أن الاستجواب دستوري، ليس صحيحا ان هذا الطلب سيكون نهجاً فقد نوقشت استجوابات في المجلس الحالي، ولرئيس الوزراء أمران يخصان وهو أنه لا يوجد طرح الثقة به بل عدم التعاون، وكذلك لا يوجه له عمل تنفيذي، والنواب مشاري العصيمي ومشاري العنجري والصقر والحماد والخرافي والفضالة وكثير منهم وافقوا على التشريعية فهذا ليس عيباً، ومعروف ان هناك عرفاً منشئاً وآخر مكملاً وآخر مفسراً، والدستور البريطاني كله جاء وفق العرف، وليس صحيحاً ان من يذهب الى التشريعية داس في بطن الدستور، وكذلك بعض الأخوة النواب في المجلس ومنهم الأخ المستجوب وافقوا على احالة احد الاستجوابات الى التشريعية وتم عرض شريط مرئي لشعيب المويزري يصوت بالموافقة على احالة استجواب الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد الى التشريعية. من باب الاخلاص لصاحب السمو ان نتصدى للعبث الدستوري مثلما أكد علينا سمو الأمير في مضامين وتوجيهات سموه وتقديم الاستجواب الآن مناكفة لصاحب السمو خاصة ان الاستجواب جاء بعد نصيحة سمو الامير، لدينا ملفات كثيرة يجب حلها وهذه المناكفة ستعطل جميع الاهداف الوطنية التي ننشدها، والأخ شعيب المويزري عندما كان سابقاً وزيراً قال إنه يتمنى ألا يقدم الاستجواب وقتها لأن الموضوع محال الى احدى اللجان، وهذا هو ما يجري الآن.

وبعض الأخوة ينادي باللاءات الأربع لا للدستورية وللتشريعية والشطب والسرية وهذا يذكرنا بالشعارات القومية العربية ضد اسرائيل وشوفوا وين وصلنا ووين اسرائيل.

وسمو الأمير تاج على رؤوسنا جميعنا.

التفاف على الدستور

عبدالكريم الكندري «معارض»: هناك حظر في نصب دستوري في التصويت على الاحالة التشريعية، فاشتراك 16 صوتا في المشاركة في التصويت وهذا التفاف على النصوص الدستورية المتعلقة بالمساءلة.

معقولة المؤسسون لم يكن في اعتبارهم هذا الامر، وخطأ ان العرف ينشأ، واذا ذهبنا الى العرف فأيضاً ان رئيس الوزراء والوزراء صعدوا الى المنصة وقالوا ان الاستجواب غير دستوري ومع ذلك صعدوا يعني حتى العرف تبونه على كيفكم، المحكمة الدستورية أيضاً لم تؤكد الاحالة الى التشريعية.

ليش ما تصعد المنصة مع أن الحكومة تقول إنها مستعدة للكارثة أصعد ووضح للناس هذا الأمر، أصعد وقول شنو سويتوا يعني في روح ماتت.

اذا هذا الاستجواب ما تصعد له متى تصعد، لو افترضنا ان الاستجواب دستوري ومع ذلك طلب المستجوب الاحالة الى التشريعية بالتأكيد ستوافقون، كل البيانات والقرارات التي صدرت في الكارثة جاءت بناءً على توجيه رئيس الوزراء كل هذا وهو مو مسؤول.

الحين شوفوا واللي يصوت مع الإحالة للتشريعية كلهم شكروا الرئيس على الجهود المبذولة في الكارثة.

كل ما يثار من حجج هو حماية وتحصين لرئيس الوزراء.

تغيير المواقف

عودة الرويعي «مؤيد»: استغرب الأخوة النواب يتحدثون من المنصة فهل الكراسي هنا غير مريحة.

أنا أذكر أنه ليست هناك معارضة بل مواقف متعارضة ولو نبشنا التاريخ لرأينا تغييرا في المواقف، أنا تم استفزازي من تغريدة لشعيب المويزري عندما ذكر «المنافقون» وأصحاب المصالح الذين يخدعون الشعب.

وأذكركم بالقسم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير والجسارة على صاحب السمو مرفوضة وهذا ليس من عاداتنا وعندما نرى الوفود الخارجية التي تقدر سمو الأمير وهذا لا يحدث لدى البعض، نريد أن نعرف من هو مع الشعب ومن ضده.

شعيب المويزري كان وزيراً وهذه عقود أثناء توليه الحقيبة الوزارية وهذا عقد لانشاء مدينة صباح الأحمد وتم سحبه في شهر 3/2016.

وهذا عقد لانشاء وصيانة مدينة صباح الأحمد، وعقد آخر وهذه عقود مؤكدة.

سمعنا عن وفاة في حادثة الامطار وهذا قدر وأيضا في عهد الاخ شعيب سقطت قبة مسجد ومات أحدهم وهذا قدر. هناك أمر يجب التفكير فيه وهذه السفينة التي ربانها صباح الأحمد يجب التفكير فيها بدلاً من تقديم استجواب. أهنئك الأخ الرئيس أنه لا توجد معارضة بل معترضون، حنا مكناكم من الصعود من المنصة بس انتوا ترفضون وحنا رفضنا شطب الاستجواب.

وتم عرض شريط مرئي لشعيب المويزري.

الأخ شعيب المويزري هو المويزري تغير الله اعلم.

الاتهام بأن هناك من يقف ضد الشعب الكويتي مرفوض لا أنت ولا أي واحد يحدد هذا الأمر.

وتم عرض شريط مرئي لشعيب المويزري يؤكد رفضه لعدم الأخذ بنصائح الوالد «صاحب السمو».

أخ شعيب نحن اخوانك ونتأمل فيك الخير ما يصير أنك تتهم النواب بأنهم ضد الشعب يجب أن تعتذر لنا فنحن معارضون.

انت ما سمعت كلمة سمو الأمير.

اليوم وغدا

شعيب المويزري: سمو الأمير ذاته مصونة ولايمكن ادخاله في الموضوع وحاشاه سموه. أنا كنت وزيرا لمدة أربعة شهور وكنت أراه مصلحاً والعلم عند الله كان خائفا من الأغلبية أو هذا نهجه. بعد ذلك كل القرارات الاصلاحية ألغاها سمو الرئيس. يعني في شخص اليوم زين باجر مو زين.

اتحدى أن لي أي توقيع في اي مناقصة ولو واحدة وهذا توظيف للهجوم علي.

رياض العدساني: لم يذهب أي استجواب الى الدستورية بل طلب تفسير. وأنا قلت إن الاعراف لا يقاس عليها. وبشأن استجوابي لسمو الرئيس تم شطب احد المحاور ولم أصوت على ذلك. وكان هناك استجواب آخر فيه محور للأمطار. اشلون تدافعون عن الحكومة وانتم ما تعرفون شيء وإلا ليش رفعتوا العقال له.

عودة الرويعي: أنا حددت التواريخ لما كنت أنت الأخ شعيب وزيرا وصحيح أنك لم توقع لأنك وزير.

الاستجواب لا يودي ولا يجيب وقد يكون مضيعة للوقت، الوزراء والنواب يصوتون على بعض القوانين ويفرحون وقد يأكلون بقلاوة وراها.

انت تبي تشتغل بروحك وهي ليست قضية «حي الميد طق وأنا أركض وراك».

مبارك الحريص: الوزراء لا يصوتون في موضوع طرح الثقة فقط وغير ذلك يصوت في كل موضوع فالوزير يعتبر عضوا في المجلس.

وبشأن العرف المنشئ والخاطئ فالحكم بيننا هو التشريعية.

الوزير عادل الخرافي: نطلب شطب كلمة «يخاف» التي ذكرها شعيب. وتم التصويت على الإحالة للتشريعية.

حضور 63، موافق 41، غير موافق 20، ممتنع لم يصوت 2 العدساني وفهاد.

وتمت الموافقة على إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية.

وتم رفع الجلسة.

