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«الجامعة»: اعتماد ثلاثة برامج للدراسات العليا


أقر مجلس كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت برئاسة القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا د. عايد عطا الله سلمان باجتماعه الأول للعام الجامعي 2018/2019، وبحضور رؤساء المجال العمداء المساعدين لشؤون الدراسات العليا والأبحاث بكليات جامعة الكويت المختلفة، وعضوية هاني حسين وزير النفط السابق- عضو خارجي بمجلس الكلية، ثلاثة برامج دراسات عليا وهي برنامج ماجستير العلوم في العلاج المهني بمجال العلوم الطبية المساعدة، وبرنامج ماجستير الصحافة بمجال الآداب، وبرنامج ماجستير الإدارة العامة بمجال العلوم الإدارية، وكذلك تمت مناقشة موضوعات أخرى ذات أهمية لبرامج كلية الدراسات العليا.


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