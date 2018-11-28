وطن النهار

استقبل رئيس التحرير د. عماد جواد بوخمسين سفير ألبانيا لدى البلاد سايمر بالا حيث استعرض السفير الألباني مع بوخمسين اوجه العلاقات الكويتية- الألبانية التي اكد انها متميزة.

واعرب بالا عن ارتياحه الشديد لوجوده في الكويت مؤكدا انها بلده الثاني.

واشار الى ان بلاده منفتحة على العالم خصوصا وان مناقشة انضمامها الى الاتحاد الاوروبي كعضو دائم ستكون خلال العام المقبل الامر الذي سيسهل عليها النمو والتطور بسرعة فائقة.

واشار بالا الى ان بلاده استقبلت العام الماضي 5 ملايين سائح اجنبي موضحا انها بلد سياحي بالدرجة الاولى لما تحتويه من مناظر طبيعية خلابة، مشيرا الى ان هذا العام شهد نمواً للسياح من اوروبا الغربية.

ولفت الى ان لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد مكانة كبيرة في ألبانيا، مشيرا الى الطابع البريدي الألباني الذي طبعت عليه صورة لسموه وهذا امر غير مألوف في ألبانيا، كما اشار الى النصب التذكاري الموجود في العاصمة الألبانية كتب عليه شكراً للكويت.

وكشف بالا عن زيارة مرتقبة لرئيس ألبانيا دون ان يحدد موعدها، داعيا المستثمرين الكويتيين الى الاستثمار في بلاده، مؤكدا ان قانون الاستثمار الألباني يسمح بتملك الاجنبي للمنشآت هناك مع منحه اقامة دائمة، لافتا الى ان هناك مشروع قانون يناقش داخل البرلمان لكيفية منح الجنسية للمستثمرين الاجانب بمبالغ كبيرة.

واكد بالا ان بلاده التي تحتفي بالذكرى الـ 106 لعيدها الوطني يقطنها اكثر من 70% من المسلمين الا انها بلد التعايش بين الأديان حيث وصفتها الامم المتحدة بانها الافضل في هذا التعايش، مؤكدا في الوقت ذاته على انها بلد آمن ومنفتح، وان نهجها علماني وهناك مساواة بين المواطنين دون النظر الى عرقهم او ديانتهم.

ودعا بالا السياح الكويتيين الى زيارة بلاده، مؤكدا ان للكويتي الحق في الدخول الى الاراضي الألبانية دون تأشيرة كما لحاملي جوازات المادة 17 الحق في الدخول دون تأشيرة ايضا.

واشار الى ان حاملي تأشيرات اميركا او بريطانيا او تشنغن من الجنسيات الاخرى لا يحتاجون الى تأشيرة للدخول الى ألبانيا وان الخطوط التي تربط الكويت بألبانيا عن طريق تركيا عبر الخطوط التركية.

ولفت بالا في الختام الى ان العلاقات بين البلدين تشهد 50 عاما على انطلاقها، مشيرا الى وقوف بلاده مع الكويت اثناء الغزو العراقي وكانت اول بلد يدين هذا الغزو.

